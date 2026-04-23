iPhone, iPad यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, ये बड़ा गेम अब मोबाइल पर हो गया लॉन्च

Control Ultimate Edition अब iPhone और iPad पर आ गया है और मोबाइल गेमिंग फैंस के लिए यह एक बड़ी खबर है। Remedy Entertainment ने आधिकारिक तौर पर इस गेम को Apple डिवाइस के लिए लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि यह गेम पूरी तरह से मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, यानी इसमें टच कंट्रोल, नया इंटरफेस और स्मूथ गेमप्ले दिया गया है। डेवलपर्स का कहना है कि छोटे स्क्रीन पर भी गेम की इंटेंसिटी और अनप्रेडिक्टेबल अनुभव पहले जैसा ही रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को कंसोल जैसा फील मिलेगा।

क्या iPhone और iPad पर गेम खेलने का अनुभव अलग होगा?

इस मोबाइल वर्जन में यूजर्स को टच कंट्रोल के साथ-साथ बाहरी गेम कंट्रोलर का सपोर्ट भी मिलेगा, यानी आप चाहें तो स्क्रीन पर खेलें या कंट्रोलर जोड़कर कंसोल जैसा अनुभव लें। इसके अलावा यह एक ‘Universal Purchase’ गेम है, जिसका मतलब है कि एक बार खरीदने के बाद आप इसे iPhone, iPad और Mac तीनों पर खेल सकते हैं। गेम का साइज लगभग 45GB से ज्यादा है, इसलिए इसे डाउनलोड करने से पहले स्टोरेज का ध्यान रखना जरूरी है।

CONTROL Ultimate Edition is now on iPhone and iPad! We built it specifically for mobile:

🕹️ Touch controls

👾 Reworked interface and gameplay systems

💥Great on smaller screens, while retaining the intensity and unpredictability of the original Get it on the App Store now as… pic.twitter.com/2bGDvb12xt — CONTROL Resonant 🔻Wishlist Now! (@ControlRemedy) April 22, 2026

कौन से iPhone और iPad इस गेम को सपोर्ट करेंगे?

इस गेम को खेलने के लिए iPhone में iOS 26.1 या उससे नया वर्जन होना जरूरी है और डिवाइस में A17 Pro या उससे बेहतर चिपसेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह गेम सिर्फ नए और पावरफुल iPhones जैसे iPhone 15 Pro और उससे आगे के मॉडल्स में ही चलेगा, वहीं iPad यूजर्स के लिए iPadOS 26.1 या उससे नया वर्जन और M-Series Chip या A17 Pro Chip जरूरी है, यानी यह गेम हाई-एंड डिवाइस पर ही स्मूथ अनुभव देगा।

कीमत और गेम की खास बातें क्या हैं?

भारत में इस गेम की कीमत लगभग ₹499 रखी गई है, जो इस लेवल के गेम के हिसाब से काफी किफायती मानी जा रही है। Control को पहली बार 2019 में PC, PS4 और Xbox One पर लॉन्च किया गया था और बाद में इसका Ultimate Edition आया, जिसमें बेस गेम के साथ दो एक्सपेंशन और कई अपडेट शामिल हैं। अब वही पूरा पैकेज मोबाइल पर मिल रहा है, जिससे फैंस कहीं भी इस गेम का मजा ले सकते हैं।

आगे क्या आने वाला है इस गेम सीरीज में?

गेम के फैंस के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि इस साल इसका अगला पार्ट Control Resonant भी आने वाला है। यह नया गेम पहले के मुकाबले थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसमें शूटिंग की जगह मेली कॉम्बैट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसे PC, PS5, Xbox Series X/S और macOS पर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है।

FAQ

इस गेम को खेलने के लिए कौन-सा iPhone और iPad मॉडल चाहिए?

इसके लिए iPhone में A17 Pro या उससे बेहतर चिप और iOS 26.1 या उससे नया वर्जन जरूरी है। iPad में भी M-Series या A17 Pro Chip होना चाहिए।

क्या यह गेम एक बार खरीदने पर सभी डिवाइस पर चलेगा?

जी हां, यह ‘Universal Purchase’ गेम है। यानी एक बार खरीदने के बाद आप इसे iPhone, iPad और Mac तीनों पर खेल सकते हैं।

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यह गेम कितना स्टोरेज लेगा?

इसका साइज लगभग 45GB से ज्यादा है, इसलिए डाउनलोड करने से पहले अपने डिवाइस में पर्याप्त स्टोरेज होना जरूरी है।