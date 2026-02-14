iPhone 18 Pro और 18 Pro Max में होगा बड़ा बदलाव, छोटे Dynamic Island के साथ लेंगे एंट्री!

iPhone 18 Series की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है। इस लाइनअप में iPhone 18, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max देखने को मिल सकता है। इन तीनों फोन से जुड़ी कई लीक्स सामने आ चुकी हैं। इनसे संभावित फीचर्स का पता चला है। अब इंडस्ट्री के एनालिस्ट की ओर से प्रो व प्रो मैक्स में मिलने वाली चिप की जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं… और पढें: Apple की राह पर चला Nothing, भारत के इस शहर में खोला पहला स्टोर

मिलेगी पावरफुल चिप

गैजेट्स360 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंडस्ट्री के एनालिस्ट Jeff Pu का दावा है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए A20 Pro चिप दी जाएगी, जो पुरानी चिप के मुकाबले अधिक एडवांस होगी। इससे डिवाइस स्मूथली रन करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि इन दोनों आईफोन में मौजूदा मॉडल की तुलना में छोटा Dynamic Island दिया जाएगा। इनमें नई तकनीक वाला फेस अनलॉक फंक्शन भी मिलेगा। इसके अलावा, डिवाइस में सीमलेस कनेक्टिविटी व नेटवर्क के लिए थर्ड-जेनरेशन वाला C2 मॉडम और N2 चिप दी जाएगी।

संभावित स्पेसिफिकेशन

पुरानी लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें, तो एप्पल के दोनों अपकमिंग फोन में क्रमश: 6.3 और 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इनका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट्स 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 18MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।

इन आईफोन में फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट, ई-सिम, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया जा सकता है। इनमें 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स से बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है, जो फास्ट चार्जिंग से लैस होंगी।

iPhone 17 की डिटेल

iPhone 17 को पिछले साल सितंबर में पेश किया गया था। इस फोन की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी गई है। इस फोन में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इस पर Ceramic Shield 2 लगाई गई है।

इस आईफोन में A19 चिप और 5-कोर जीपीयू दिया गया है। इसमें 512GB तक स्टोरेज मिलती है। इसे IP68 की रेटिंग मिली है। फोटो क्लिक करने के लिए डिवाइस में 48MP का कैमरा दिया गया है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। सेल्फी के लिए 18एमपी का कैमरा मिलता है।