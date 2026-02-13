comscore
Apple के नए iOS 26.3 में मिलेंगे नए वॉलपेपर ऑप्शन, अब लॉक स्क्रीन दिखेगी और भी स्टाइलिश

Apple ने अपने iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.3 अपडेट लॉन्च कर दिया है। इस नए वर्जन में सुरक्षा सुधार, बग फिक्स और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करने वाली नई फीचर्स हैं। आइए जातने हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 13, 2026, 04:46 PM (IST)

iOS 26.3

photo icon iOS 26.3

Apple ने अपने iPhone यूजर्स के लिए iOS का नया वर्जन 26.3 लॉन्च कर दिया है। यह अपडेट iPhone 11 और उससे ऊपर के सभी सपोर्टेड डिवाइस पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को बस iPhone की Settings में जाकर General और फिर Software Update ऑप्शन पर टैप करना होगा। नए अपडेट में मुख्य रूप से सुरक्षा सुधार, बग फिक्स और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने वाली फीचर्स शामिल हैं। इस बार भी Apple ने अपने पुराने वर्जन की तरह ही यूजर के रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए कुछ नए और यूजफुल फीचर्स जोड़े हैं। news और पढें: Apple ने iOS 26.3 अपडेट किया जारी, Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर अब आसान!

iOS 26.3 का सबसे बढ़िया बदलाव

iOS 26.3 का सबसे बढ़िया बदलाव नए वॉलपेपर ऑप्शन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple ने अब Astronomy और Weather वॉलपेपर को अलग-अलग कैटेगरी में रखा है, जिससे यूजर्स अपने लॉक स्क्रीन को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही तीन नए प्री-डिजाइन किए गए Weather लॉक स्क्रीन स्टाइल्स भी शामिल किए गए हैं। इन स्टाइल्स में अलग-अलग फॉन्ट और विजेट लेआउट मौजूद हैं, जिससे कोई भी iPhone यूजर सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में अपने फोन को नया लुक दे सकता है, हालांकि ये ऑप्शन कुछ लोगों को मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में बाकी यूजर्स को भी मिल जाएंगे। news और पढें: Apple ने iOS 26.2 किया लॉन्च, जानें कैसे करें अपडेट, क्या मिलेंगे फीचर्स और किन बातों का रखें ध्यान

प्राइवेसी के लिए खास फीचर

प्राइवेसी के मामले में Apple ने Limit Precise Location नाम का नया फीचर पेश किया है। इस फीचर के माध्यम से iPhone अपनी लोकेशन मोबाइल नेटवर्क के साथ शेयर कर सकता है लेकिन सटीक जगह या स्ट्रीट एड्रेस के बजाय केवल सामान्य क्षेत्र या रीजन दिखाता है। Apple का कहना है कि यह फीचर यूजर्स को उनकी लोकेशन जानकारी पर अधिक नियंत्रण देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर केवल मोबाइल नेटवर्क के डेटा को प्रभावित करता है, जबकि Find My या दोस्तों के साथ डायरेक्ट लोकेशन शेयर करना इसी तरह काम करेगा। फिलहाल यह फीचर केवल iPhone Air, iPhone 16e और iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular मॉडल्स पर ही उपलब्ध है, क्योंकि यह C1 और C1X मॉडेम वाले नए डिवाइस पर ही काम करता है। news और पढें: iPhone यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी, नहीं कया यह काम तो होगा बहुत नुकसान

iPhone से Android ट्रांसफर करना अब आसान

iOS 26.3 में एक और महत्वपूर्ण फीचर है Transfer to Android, यह ऑप्शन Settings ऐप में मिलेगा और यूजर्स को वायरलेस तरीके से अपनी फोटो, मैसेज, ऐप्स और बाकी सपोर्टेड डेटा iPhone से एंड्रॉइड डिवाइस में ट्रांसफर करने की सुविधा देता है, हालांकि कुछ डेटा जैसे कि हेल्थ डेटा और पहले से पेयर किए गए एक्सेसरीज ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन यह फीचर प्लेटफॉर्म बदलने वाले यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा।