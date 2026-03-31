Xiaomi लेकर आ रहा 200MP कैमरे वाला प्रीमियम फोन! Samsung-Apple को मिलेगी टक्कर

Xiaomi 18 Series पिछले कई महीनों से अपनी लॉन्चिंग को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। इस अपकमिंग लाइनअप में आने वाले स्मार्टफोन्स Xiaomi 18, 18 Pro और 18 Pro Max से जुड़ी तमाम लीक्स सामने आ चुकी हैं। इस कड़ी में एक और लीक सामने आई है। इससे सीरीज के टॉप एंड मॉडल यानी 18 प्रो मैक्स का कैमरा रिवील हु्आ है। आइए जानते हैं… और पढें: REDMI 15A 5G भारत में हो गया लॉन्च, फीचर्स से लेकर कीमत तक जानें सब कुछ

मिलेगा 200MP का कैमरा!

गिज्मोचाइना की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने अपकमिंग स्मार्टफोन Xiaomi 18 Pro Max के कैमरा सेटअप से पर्दा उठाया है। टिप्सटर की मानें, तो इस बार फोन को 200MP के प्राइमरी सेंसर के साथ लाया जा सकता है। इस लेंस का साइज 1/1.28 इंच होगा। इससे यूजर्स बेहतर हाई-रेजलूशन वाली फोटो क्लिक कर सकेंगे। इससे उनका फोटोग्राफी का अनुभव भी बेहतर होगा। और पढें: 2000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार Power Banks, Android से लेकर iPhone तक सब होंगा मिनटों में चार्ज

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इस लेंस को नेक्स्ट जेन LOFIC HDR 3.0 टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे चैलेंजिंग लाइट कंडीशन में भी शानदार फोटो क्लिक की जा सकेंगी। इन तस्वीरों में बेहतर डिटेल, स्पष्टता और कलर देखने को मिलेगा।

टेलीफोटो लेंस से होगा लैस

शाओमी के इस स्मार्टफोन में 200MP का टेलीफोटो सेंसर दिया जा सकता है। इससे हर तरह की लाइट कंडीशन में मैक्रो फोटोग्राफी की जा सकेगी। माना जा रहा है कि इससे पूरी तरह से फोटोग्राफी करने का तरीका बदल जाएगा।

ऐसे हो सकते हैं अन्य स्पेसिफिकेशन

पुरानी रिपोर्ट्स और लीक्स की मानें, तो शाओमी 18 प्रो मैक्स में में 6.8 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 165Hz हो सकता है। इसके रेयर पैनल में सेकेंडरी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। सीमलेस फंक्शनिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 6 दिया जा सकता है।

बैटरी

इस मोबाइल फोन को 7,500mAh की तगड़ी बैटरी के साथ लाया जा सकता है। इसको फास्ट चार्जिंग मिलने की संभावना है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में ई-सिम, फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिल सकता है। डेटा की सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

कब हो सकता है लॉन्च ?

चीनी टेक कंपनी शाओमी ने अभी तक 18 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन सीरीज को इस साल सितंबर तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत भी प्रीमियम रेंज में होगी।

Xiaomi 17

शाओमी ने पिछले साल शाओमी 17 5G को लॉन्च किया था। इस फोन की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी गई है। इसमें 6.3 इंच का OLED LTPO डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स है। इसको Dolby Vision का सपोर्ट मिला है। इस पर Xiaomi Shield Glass लगाया गया है।

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इस फोन में 50MP का मेन, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसके फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। स्मूथ वर्किंग के लिए हैंडसेट में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दी गई है।