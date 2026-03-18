Xiaomi 17 Series की हुई सेल हुई लाइव, जानिए कीमत, फीचर्स और कहां से खरीदें?

Xiaomi ने अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने इन स्मार्टफोन्स को 11 मार्च को लॉन्च किया था और अब ये Amazon, Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर खरीदे जा सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों स्मार्टफोन्स में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इन फोन्स में Leica के साथ मिलकर बनाए गए प्रीमियम कैमरा सिस्टम दिए गए हैं, जो फोटोग्राफी को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। और पढें: Xiaomi 17 Series पर Early Bird Sale शुरू, मिलेगा भर-भर के डिस्काउंट

कीमत और वेरिएंट

अगर कीमत की बात करें तो Xiaomi 17 का शुरुआती प्राइस भारत में 89,999 रुपये रखा गया है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है। वहीं इसका 512GB स्टोरेज वेरिएंट 99,999 रुपये में आता है। यह फोन Black, Ice Blue और Venture Green जैसे शानदार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, दूसरी तरफ Xiaomi 17 Ultra की कीमत 1,39,999 रुपये है, जो कि 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में आता है। यह प्रीमियम मॉडल Black और White कलर में खरीदा जा सकता है। कीमत के हिसाब से ये दोनों फोन प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं और सीधे तौर पर हाई-एंड यूजर्स को टारगेट करते हैं। और पढें: Samsung Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra की सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स

कैमरा और फीचर्स

कैमरा की बात करें तो Xiaomi 17 Ultra में Leica का 1-इंच LOFIC सेंसर दिया गया है, जो लो-लाइट फोटोग्राफी में शानदार रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। वहीं Xiaomi 17 में भी Leica ट्यूनिंग के साथ पावरफुल कैमरा सेटअप मिलता है, जिससे यूजर्स प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स में प्रीमियम डिजाइन, शानदार डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इन डिवाइसेस को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है जो कैमरा, परफॉर्मेंस और डिजाइन में कोई समझौता नहीं चाहते। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra भारत में हुए लॉन्च, जानिए फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ

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ऑफर्स और फायदे

ऑफर्स की बात करें तो Xiaomi 17 Ultra पर 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट SBI क्रेडिट कार्ड पर दिया जा रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव कीमत 1,29,999 रुपये हो जाती है। इसके अलावा ग्राहक 9 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, वहीं Xiaomi 17 पर ‘Never Run Out’ ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 256GB की कीमत में 512GB स्टोरेज मिल रहा है। इसके साथ ही यूजर्स को Spotify Premium का 4 महीने, YouTube Premium का 3 महीने और Google AI Pro का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है, साथ ही Reliance Jio यूजर्स के लिए 31,500 रुपये तक के बेनिफिट्स शामिल हैं।