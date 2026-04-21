REDMI A7 और A7 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये कंपनी के लेटेस्ट 4G स्मार्टफोन्स हैं, जिन्हें कंपनी ने बजट रेंज के तहत पेश किया है। इससे पहले हाल ही में कंपनी ने REDMI A7 Pro 5G स्मार्टफोन को भारत में पेश किया था। फीचर्स की बात करें, तो रेडमी ए7 फोन 6.88 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा, फोन UNISOC T7250 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 13MP का कैमरा मिलता है। वहीं, प्रो मॉडल में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन UNISOC T7250 12nm प्रोसेसर से लैस है। इसमें 13MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 6,300mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 2000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 दमदार Power Banks, मिलेगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

REDMI A7 and A7 Pro Pricing and Availability

कंपनी ने REDMI A7 को 10,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के सिंगल 3GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, दूसरी ओर REDMI A7 Pro के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज की कीमत 11,499 रुपये है। फोन की सेल 24 अप्रैल से Flipkart व अन्य प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी। और पढें: Xiaomi 18 Pro के लॉन्च से पहले लीक में सामने आई बड़ी जानकारी, जानें क्या होगा इस बार खास

The #REDMIA7Pro, the perfect #NoTensionSmartphone is finally here with the slimmest design in its segment. ✅ 6300mAh Battery

✅ Largest & Smoothest Display

✅ No Tension Durability Available at ₹11,499*. Sale Starts On 24th April.

Know More: https://t.co/IJQjvTgHCJ pic.twitter.com/aOp0kQjtHA — Redmi India (@RedmiIndia) April 21, 2026

REDMI A7 Specs

रेडमी ए7 फोन में 6.88 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन UNISOC T7250 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 4GB RAM व 4GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ HDR+ व Night Mode सपोर्ट मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5200mAh की है। यह फोन Android 15 बेस्ड Xiaomi HyperOS 2 पर काम करता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Redmi A7 Pro Specs

इस फोन में 6.9 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। यह TÜV Rheinland Low Blue Light सर्टिफाइड फोन है। इसके अलावा, फोन में UNISOC T7250 12nm प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 3GB RAM/4GB RAM के ऑप्शन में आता है। यह फोन Android 16 बेस्ड Xiaomi HyperOS 3 पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का रियर कैमरा मिलता है। इसके साथ फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पानी से बचने के लिए फोन में IP52 रेटिंग मिलती है। इस फोन की बैटरी 6300mAh की है, जि के साथ 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।