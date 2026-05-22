Published By: Manisha | Published: May 22, 2026, 01:17 PM (IST)
Xiaomi 17T स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। फोन की सेल भारत में Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी हो चुकी है। लीक्स के जरिए फोन के कई फीचर्स सामने आ चुके हैं। लीक्स की मानें, तो यह फोन MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोससेर से लैस हो सकता है। इसके अलावा, फोन में 6500mAh की बैटरी मिल सकती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Xiaomi फैन्स को झटका! अचानक Redmi Note 15 Pro+ और Note 15 Pro फोन हुए महंगे, इतनी बढ़ी 200MP कैमरा फोन्स की कीमतें
कंपनी ने Xiaomi 17T की ग्लोबल लॉन्च डेट के बाद फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 4 जून को लॉन्च होगा। इसके अलावा, ग्लोबल मार्केट में इसे 28 मई को लॉन्च किया जाने वाला है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होने वाली है। जैसे कि हमने बताया फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अमेजन पर लाइव हो गई है। इस साइट के जरिए कंपनी जल्द ही फोन के विभिन्न फीचर्स को रिवील करने वाली है। और पढें: REDMI A7 और REDMI A7 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत 10499 रुपये से शुरू
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Introducing the #Xiaomi17T, built to bring your farthest moments closer and capture them #FarBetter than ever before.
Because the moments worth capturing were never meant to stay far away.
India Launch 4th June, 2026.
Know More:… pic.twitter.com/5I7RL0PN5s
— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 22, 2026
आपको बता दें, कंपनी ने पिछले लंबे समय से T सीरीज के तहत फोन लॉन्च नहीं किया है। सालों बाद इस सीरीज के तहत नए फोन की एंट्री होने जा रही है। इसे अभी कंपनी “The T is coming” टैगलाइन के साथ टीज कर रही है। इसके अलावा, टीजर के जरिए यह भी रिवील किया गया है कि यह फोन Leica ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा। यह कैमरा सेटअप वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल में स्थित होने वाला है। इसके साथ LED फ्लैश को जगह दी जाने वाली है।
कहा जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में कंपनी इस सीरीज के तहत दो फोन लेकर आने वाली है, जिसमें Xiaomi 17T और Xiaomi 17T Pro फोन शामिल होंगे।
Xiaomi 17T के लीक फीचर्स की बात करें, तो यह फोन MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर से लैस होने वाला है। इसके अलावा, फोन 12GB RAM व 512GB स्टोरेज मॉडल के साथ आएगा। फोन की बैटरी 6500mAh की होने वाली है।
फोटोग्राफी के लिए कंपनी फोन में 50MP का Light Fusion 800 प्राइमरी कैमरा दे सकती है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर मौजूद होगा। इस सेंसर में 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट भी मिलेगा। वहीं, 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर इस सेटअप में पेश किया जा सकता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद हो सकता है।
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