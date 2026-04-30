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प्रीमियम फीचर वाला Vivo V70 यहां हुआ 4000 रुपये सस्ता, न मिस करें लाजवाब ऑफर

Vivo V70 becomes cheaper get 4000 discount offer amazon india price specification: वीवो का यह स्मार्टफोन 4000 रुपये सस्ता हो गया है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 30, 2026, 12:01 PM (IST)

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Vivo V70 Basic

वीवो वी70 को ग्राहकों के लिए Passion Red और Lemon Yellow कलर में उपलब्ध कराया गया है। इस स्मार्टफोन को IP68 & IP69 की रेटिंग दी गई है। यह Android 16 से लैस OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

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Vivo V70 Platform

कंपनी ने Vivo V70 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 1 × 2.8 GHz + 4 × 2.4 GHz + 3 × 1.8 GHz है।

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Vivo V70 Storage

वीवो वी70 फोन में 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके साथ 12 जीबी तक रैम मिलती है। हालांकि, इसकी स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकता है, मगर रैम को एक्सपेंड किया जा सकता है।

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Vivo V70 Battery

कंपनी ने Vivo V70 फोन में 6500mAh की जंबो बैटरी दी है। इसकी बैटरी को 90 वॉट फास्ट चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज किया जा सकता है। इसकी डायमेंशन 15.752 × 7.433 × 0.759 cm है। इसका वजन 194 ग्राम है।

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Vivo V70 Display

इस स्मार्टफोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2750 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी स्क्रीन की लोकल पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फंक्शन मिलता है।

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Vivo V70 Camera

Vivo V70 स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का ZEISS OIS लेंस, 50MP का ZEISS super telephoto सेंसर और 8MP ZEISS ultra wide-angle सेंसर मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस के फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है।

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Vivo V70 Price

वीवो का यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स जाइंट अमेजन इंडिया पर दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 53,998 रुपये में मिल रहा है।

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Vivo V70 Offers

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन को 4000 रुपये की छूट के साथ खरीदा जा सकता है। इस फोन पर 1,898 रुपये की EMI दी जा रही है। साथ ही, 50 हजार का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। हालांकि, एक्सचेंज की असली वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी।