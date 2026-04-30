प्रीमियम फीचर वाला Vivo V70 यहां हुआ 4000 रुपये सस्ता, न मिस करें लाजवाब ऑफर

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Vivo V70 Offers

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन को 4000 रुपये की छूट के साथ खरीदा जा सकता है। इस फोन पर 1,898 रुपये की EMI दी जा रही है। साथ ही, 50 हजार का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। हालांकि, एक्सचेंज की असली वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी।