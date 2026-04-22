Vivo X300 Ultra और X300 FE की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, इस तारीख को भारत में आएंगे ये फोन

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 22, 2026, 12:40 PM (IST)
Vivo ने भारत में अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE के लॉन्च को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है। पिछले कई हफ्तों से इन फोन्स को लेकर लीक्स और अफवाहें चल रही थीं, लेकिन अब कंपनी ने खुद इनके लॉन्च डेट की जानकारी दी है, ये स्मार्टफोन 6 मई को भारत में लॉन्च होंगे। यह लॉन्च इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पहली बार Vivo अपनी ‘Ultra’ Series को भारत में ला रहा है, जो पहले सिर्फ चीन तक सीमित थी, वहीं X300 FE में टेलीकन्वर्टर सपोर्ट मिलने की बात भी सामने आई है, जो इस कॉम्पैक्ट सीरीज में पहली बार होगा। और पढें: Vivo X300 FE के साथ मिलेगा टेलीफोटो एक्सटेंडर टूल, टीजर से हुआ कंफर्म
Vivo ने अपने आधिकारिक ‘X’ हैंडल पर दोनों स्मार्टफोन्स को एक साथ टीज किया है, जिससे साफ है कि ये दोनों डिवाइस एक ही दिन लॉन्च हो सकते हैं। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि लॉन्च के कुछ दिनों बाद यानी करीब 14 मई से Vivo X300 Ultra की बिक्री शुरू हो सकती है। और पढें: लॉन्च से पहले Vivo X300 FE की स्टोरेज और रैम हुई लीक, जानिए यहां
For every moment you don’t want to miss—and every detail you refuse to lose. #vivoX300Ultra – Launching on 6th May | 12 PM.#vivoIndia #CreateLikeAPro pic.twitter.com/a5lyobOG8v और पढें: Vivo X300 Ultra और X300 FE जल्द भारत में होंगे लॉन्च, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स
— vivo India (@Vivo_India) April 22, 2026
अगर बात करें Vivo X300 Ultra की, तो यह 2026 के सबसे पावरफुल कैमरा स्मार्टफोन्स में से एक माना जा रहा है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (3.7x ऑप्टिकल और 105x डिजिटल जूम), 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, खास बात यह है कि इसमें टेलीकन्वर्टर सपोर्ट के जरिए 17.4x तक ऑप्टिकल जूम मिल सकता है। इसके अलावा फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग, 40W वायरलेस चार्जिंग, 6.82-inch 2K LTPO OLED डिस्प्ले (144Hz रिफ्रेश रेट) और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत ₹1 लाख से ऊपर रहने की उम्मीद है, जिससे यह अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट में आएगा।
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वहीं Vivo X300 FE उन यूजर्स के लिए है जो कॉम्पैक्ट साइज में फ्लैगशिप पावर चाहते हैं। इसमें 6.31-inch 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी, 50MP टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल हैं, जिसमें Zeiss ऑप्टिक्स का सपोर्ट मिलेगा।
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