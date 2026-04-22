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Vivo X300 FE के साथ मिलेगा टेलीफोटो एक्सटेंडर टूल, टीजर से हुआ कंफर्म

Vivo X300 FE भारत में लॉन्च होने वाला है। इस डिवाइस के टीजर जारी किए जा चुके हैं। इनसे फोन में लगनी वाली कैमरा किट का पता चला है। साथ ही, पहली झलक देखने को मिली है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 22, 2026, 10:34 AM (IST)

Vivo X300 FE
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Vivo ने कुछ दिन पहले X300 सीरीज में आने वाले नए स्मार्टफोन Vivo X300 FE की भारत में लॉन्चिंग की घोषणा की थी। अब कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपकमिंग फोन के टीजर को रिलीज कर दिया है, जिसमें पहली झलक देखी जा सकती है। इसके साथ डिवाइस के साथ मिलने वाली कैमरा किट का भी पता चला है। इसके अलावा, फोन से जुड़ी किसी तरह की जानकारी नहीं मिली है। news और पढें: 6500mAh बैटरी वाले Vivo T4 Pro 5G पर 1000 रुपये की छूट, Amazon की डील देखकर ग्राहक हुए खुश

वीवो की ओर से जारी टीजर को देखने से पता चला कि फोन फ्लैट बैक-पैनल के साथ आने वाला है। इस फोन में Horizontal कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें Zeiss की ब्रांडिंग है। यह मौजूदा Vivo X200 FE से बिल्कुल अलग है। माना जा रहा है कि फोन का यह डिजाइन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। news और पढें: 3075 रुपये की गजब छूट पर मिल रहा 6000mAh बैटरी वाला Vivo फोन, दोबारा नहीं मिलेगा सुपर ऑफर

मिलेगा टेलीफोटो एक्सटेंडर टूल

ऑफिशियल टीजर से यह भी पता चला है कि एक्स 300 एफई में टेलीफोटो एक्सटेंडर टूल को लगाया जा सकेगा, जिससे बेहतर फोटो क्लिक करने में आसानी होगी। इससे पहले इस कैमरा किट को वीवो एक्स 300 अल्ट्रा (Vivo X300 Ultra) के साथ देखा गया था।

ऐसे हो सकते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन

आपको बता दें कि वीवो एक्स 300 एफई को मार्च में ग्लोबली लॉन्च किया गया था। अब माना जा रहा है कि भारत में भी एक्स 300 एफई के ग्लोबल वेरिएंट को उतारा जा सकता है। अगर यह जानकारी सही होती है, तो फोन में 6.31 इंच का 1.5के रेजलूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इस डिवाइस में क्वालकॉम की Snapdragon 8 Gen 5 चिप मिलेगी।

फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में Zeiss द्वारा तैयार किया गया 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का टेलीफोटो और 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मौजूद है। इसके अलावा, स्मार्टफोन में 6500mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।

कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसमें डेटा की प्रोटेक्शन के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

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कब होगा लॉन्च ?

वीवो ने अभी तक एक्स 300 एफई की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि फोन को 6 मई को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 35 से 40 हजार रुपये के बीच रखी जा सकती है। इसके आने से भारतीय बाजार में ओप्पो और शाओमी जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी।