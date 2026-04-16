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Vivo X300 5G हुआ 7500 रुपये सस्ता, इतने कम में मिलेगा 200MP कैमरा वाला फोन

Vivo X300 5G Price Drop rs 7500 Amazon 200MP Camera Price in India specs offer: वीवो ने किया कमाल। अब इतने में में मिलेगा फोन।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 16, 2026, 07:10 PM (IST)

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Vivo X300 5G Display

Vivo X300 5G में 6.31 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1216×2640 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 4500 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।

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Vivo X300 5G Performance

Vivo X300 5G फोन में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। इस डिस्प्ले में 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद होगा।

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Vivo X300 5G RAM

Vivo X300 5G को कंपनी ने 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB के ऑप्शन के साथ पेश किया है।

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Vivo X300 5G Camera

Vivo X300 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी व 50MP का तीसरा कैमरा दिया गया है।

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Vivo X300 5G Selfie Camera

Vivo X300 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

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Vivo X300 5G Battery

Vivo X300 5G में कंपनी ने 6040mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

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Vivo X300 5G Price

Vivo X300 5G फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 83,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे आप 75,998 रुपये में खरीद सकेंगे।

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Vivo X300 5G Discount

Vivo X300 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 7500 रुपये का ऑफ मिलेगा।