Vivo X300 5G हुआ 7500 रुपये सस्ता, इतने कम में मिलेगा 200MP कैमरा वाला फोन

गेमर्स के लिए गुड न्यूज, रिलीज हुए Free Fire Max के नए कोड

Free Fire Max शानदार गेम है। इसे और भी शानदार बनाने के लिए एक बार फिर से रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन खास कोड से मुफ्त में पेट और आउटफिट क्लेम की जा सकती हैं।