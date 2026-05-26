Vivo फोन हुआ सस्ता! कीमत में आई 2450 रुपये तक की गिरावट, Flipkart-Amazon पर मिल रही सुपर डील

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Vivo T4 Pro 5G on Flipkart

Vivo T4 Pro 29,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इसकी कीमत में 14 प्रतिशत की छूट शामिल है। इस पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1450 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह 2450 रुपये के ऑफ का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, 1420 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है।