Vivo फोन हुआ सस्ता! कीमत में आई 2450 रुपये तक की गिरावट, Flipkart-Amazon पर मिल रही सुपर डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 26, 2026, 11:23 AM (IST)
Vivo T4 Pro फोन में 6.77 इंच का FHD+ क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसे HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है। इस पर Diamond Shield Glass भी लगा है।
कंपनी ने वीवो टी4 प्रो में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU दिया है। इसके साथ 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
वीवो के इस मोबाइल फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें डेटा सिक्योर रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है। साथ ही, पासवर्ड, पिन और पैटर्न भी लगाया जा सकता है।
Vivo T4 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50MP का Sony IMX882 लेंस, 50MP का टेलीफोटो और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसके साथ Aura light दी गई है। इससे आप 4के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी क्लिक करने के लिए हैंडसेट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसमें टाइम-लैप्स, स्लो-मोशन, नाइट, प्रो और लाइव जैसे कई सारे कैमरा मोड मिलते हैं। इनके अलावा, हैंडसेट में कलर फिल्टर भी दिए गए हैं, जिनसे शानदार फोटो खींची जा सकती हैं।
Vivo T4 Pro स्मार्टफोन में 5जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, GLONASS, Galileo, QZSS और USB Type-C 2.0 पोर्ट दिया गया है। इसे IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है। इसकी डायमेंशन 163.53× 76.96× 7.53mm और वजन 192 ग्राम है।
Vivo T4 Pro 29,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इसकी कीमत में 14 प्रतिशत की छूट शामिल है। इस पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1450 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह 2450 रुपये के ऑफ का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, 1420 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है।
Vivo T4 Pro स्मार्टफोन अमेजन इंडिया पर 8GB+256GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 31,998 रुपये है। इस पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1,125 रुपये की ईएमआई और 30,350 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information