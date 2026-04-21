3075 रुपये की गजब छूट पर मिल रहा 6000mAh बैटरी वाला Vivo फोन, दोबारा नहीं मिलेगा सुपर ऑफर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 21, 2026, 03:14 PM (IST)
Vivo V50 5G स्मार्टफोन Titanium Grey, Starry Night और Rose Red कलर में आता है। इस फोन को IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह पानी में भीगने के बाद भी काम करेगा।
वीवो का यह स्मार्टफोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी सीपीयू स्पीड 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz है।
कंपनी ने Vivo V50 फोन में 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसका f/2.0 है। इसमें पोट्रेट, फोटो, वीडियो, माइक्रो-मूवी और पैनो जैसे कैमरा फीचर्स दिए गए हैं।
Vivo V50 स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें 50MP का प्राइमरी लेंस मिलता है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है।
वीवो का यह स्मार्टफोन 6000mAh बैटरी के साथ आता है। इसकी चार्जिंग पावर 90W फास्ट चार्जिंग है। हालांकि, इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। इस फोन की डायमेंशन 16.329cm ×7.672cm ×0.739cm है।
Vivo के इस स्मार्टफोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz और लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
Flipkart पर यह स्मार्टफोन 8GB+128GB स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इसकी कीमत 32,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज और 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 34,999 रुपये व 38,999 रुपये में मिल रहा है।
Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 1500 रुपये का डिस्काउंट और 1575 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह कुल 3,075 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके साथ 2750 रुपये की ईएमआई भी मिल रही है।
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