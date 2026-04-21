3075 रुपये की गजब छूट पर मिल रहा 6000mAh बैटरी वाला Vivo फोन, दोबारा नहीं मिलेगा सुपर ऑफर

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Vivo V50 5G Performance

वीवो का यह स्मार्टफोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी सीपीयू स्पीड 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz है।