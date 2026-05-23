200MP कैमरा वाले Vivo स्मार्टफोन को खरीदने के लिए मची लूट, मिल रही 7500 रुपये की तगड़ी छूट

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Vivo X300 Deals

सबसे पहले फ्लिपकार्ट के ऑफर पर नजर डालें, तो फोन को HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 7500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 9 महीने के लिए 7611 रुपये की EMI मिल रही है। वहीं, विजय सेल्स से इस डिवाइस को Yes बैंक के क्रेडिट कार्ड से 7500 की छूट पर खरीदा जा सकता है।