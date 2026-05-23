200MP कैमरा वाले Vivo स्मार्टफोन को खरीदने के लिए मची लूट, मिल रही 7500 रुपये की तगड़ी छूट

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 23, 2026, 11:01 AM (IST)
Vivo X300 फ्लैगशिप फोन में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए MediaTek Dimensity 9500 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Arm Mali-G1 Ultra MC12 GPU दिया गया है। इसके साथ 16 जीबी रैम और 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
वीवो के इस प्रीमियम स्मार्टफोन में 6.31 इंच का 1.5के रेजलूशन (2640 x 1216 पिक्सल) वाला LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है। इसे HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है।
फोटो क्लिक करने के लिए Vivo X300 फोन में 200MP का Samsung HPB सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का Sony LYT602 ZEISS APO periscope टेलीफोटो लेंस दिया गया है। यह OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसमें V3+ imaging चिप भी दी गई है।
वीवो एक्स300 में 6040mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है।
Vivo X300 में 5G, 4G VoLTE, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, ब्लूटूथ 6.0, जीपीएस, ब्लूटूथ, GLONASS: G1, Galileo, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इस फोन को IP68 + IP69 की रेटिंग भी दी गई है। इसका मतलब है कि यह डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी क्लिक करने के लिए वीवो एक्स 300 स्मार्टफोन में f/2.0 अपर्चर वाला 50MP का कैमरा दिया गया है। इसके साथ फोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।
Vivo X300 फोन फ्लिपकार्ट (Flipkart) और विजय सेल्स (Vijay Sales) पर 12+256GB और 16+512GB स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इन दोनों मॉडल की कीमत क्रमश: 75,999 रुपये व 85,999 रुपये है।
सबसे पहले फ्लिपकार्ट के ऑफर पर नजर डालें, तो फोन को HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 7500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 9 महीने के लिए 7611 रुपये की EMI मिल रही है। वहीं, विजय सेल्स से इस डिवाइस को Yes बैंक के क्रेडिट कार्ड से 7500 की छूट पर खरीदा जा सकता है।
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