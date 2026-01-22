लॉन्च से पहले OnePlus Nord 6 यहां हुआ लिस्ट, रिवील हुए अहम स्पेसिफिकेशन

OnePlus ने हाल ही में भारत और चीन में बिजनेस समेटने की खबरों का खंडन किया था। अब खबर है कि ब्रांड OnePlus Nord 6 लाने का तैयारी में लग गया है। इस डिवाइस को 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च करने की बात कही जा रही है। इस बीच अपकमिंग फोन को गीकबेंच पर देखा गया है, जहां से इसके स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। और पढें: BGMI 4.2 Update: Primewood Genesis इवेंट में कैसे भाग लें, इनाम में iQOO 15 से लेकर ये चीजें शामिल

OnePlus Nord 6 यहां हुआ लिस्ट ?

गिजबॉट की एक रिपोर्ट के अनुसार, टिप्सटर Debayan Roy ने बताया कि अपकमिंग OnePlus Nord 6 पॉपुलर सर्टिफिकेशन साइट Geekbench पर लिस्ट है। लिस्टिंग की मानें, तो हाई परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा। इस डिवाइस को सिंगल कोर 2019 और मल्टी-कोर में 6503 प्वाइंट मिले हैं। और पढें: Amazon Offers: 1000 से कम महीना देकर खरीदें ये धाकड़ फोन, बढ़िया स्क्रीन के साथ मिलेगी जंबो बैटरी

गीकबेंच पर लिस्टिंग के अलावा टिप्सटर ने यह भी बताया कि अपकमिंग स्मार्टफोन में 80 वॉट फास्ट चार्जिग मिलेगी, लेकिन अभी तक बैटरी से जुड़ी कोई डिटेल नहीं मिली है। माना जा रहा है कि हैंडसेट में 7000 से 9000mAh तक की बैटरी दी जा सकती है। और पढें: क्या सच में बंद हो जाएगा OnePlus ? कंपनी ने बताया पूरा सच

डिस्प्ले

मूवी देखने और गेम खेलने जैसे कार्यों के लिए वनप्लस नॉर्ड 6 में 1.5के रेजलूशन वाला फ्लेट OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज होगा। इस फोन में 12 जीबी रैम मिल सकती है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 50MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस मिल सकता है। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलने की उम्मीद है।

अन्य डिटेल

वनप्लस का यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। साथ ही, हैंडसेट में यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और वाईफाई जैसी कनेक्टिविटी दी जाएगी।

कब देगा मार्केट में दस्तक ?

वनप्लस की ओर से अभी तक वनप्लस नॉर्ड 6 की ग्लोबल लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि हैंडसेट को इस साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन की शुरुआती कीमत 40 से 45 हजार के बीच रखी जाने की संभावना है।

OnePlus Nord 5

वनप्लस नॉर्ड 5 को पिछले साल जुलाई में पेश किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 33,225 रुपये से शुरू होती है। इस स्मार्टफोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772×1240 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें 6800mAh की बैटरी दी गई है। इसको 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसको IP65 की रेटिंग दी गई है।

Trending Now

इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8s Gen 3 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 512 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गी है। इसमें Android 15 पर काम करने वाला Oxygen OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 50MP का सेल्फी और 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसकी डायमेंशन 163.4×77×8.1mm और वजन 211 ग्राम है।