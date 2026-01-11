comscore
ENG
165Hz डिस्प्ले, 7300mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले OnePlus 15 पर 4000 का Discount, इतने कम में खरीदें प्रीमियम फोन

165Hz Display 7300mAh battery 50MP Camera OnePlus 15 4000 discount offer on Amazon Price in India specs offer: वनप्लस के फोन पर गजब डील। प्रीमियम फोन को सस्ते में खरीदें।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 11, 2026, 04:07 PM (IST)

OnePlus 15 Display

OnePlus 15 में कंपनी ने 1800 Nits वाला डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz का है। इसके अलावा, फोन के डिस्प्ले का रेजलूशन 1.5K पिक्सल का है।

OnePlus 15 Performance

OnePlus 15 फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। यह फोन Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 पर काम करता है। कंपनी इसके साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी प्रोवाइड करेगी।

OnePlus 15 RAM

OnePlus 15 फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 12GB RAM + 256GB और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज शामिल हैं।

OnePlus 15 Camera

OnePlus 15 में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 50MP का ही अल्ट्रा-वाइड सेंसर सेटअप का हिस्सा है।

OnePlus 15 Selfie Camera

OnePlus 15 में कंपनी ने सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है।

OnePlus 15 Battery

OnePlus 15 फोन की बैटरी भी काफी दमदाक है। इस फोन में 7300mAh बैटरी मौजूद है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

OnePlus 15 Price

OnePlus 15 फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 83,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सेल के दौरान काफी सस्ते में खरीद सकते हैं।

OnePlus 15 Discount

OnePlus 15 फोन को अमेजन से 79,998 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 4000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।