Apple में ऐतिहासिक बदलाव, Tim Cook ने छोड़ा CEO का पद, अब John Ternus संभालेंगे कमान

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 21, 2026, 12:32 PM (IST)
Apple में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। कंपनी के मौजूदा CEO Tim Cook ने 15 साल तक नेतृत्व करने के बाद अपने पद से हटने का फैसला किया है। उनकी जगह अब John Ternus को नया CEO बनाया गया है, जो 1 सितंबर 2026 से यह जिम्मेदारी संभालेंगे। यह बदलाव 2011 में Steve Jobs के इस्तीफे के बाद कंपनी का सबसे बड़ा नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है। Apple के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है और कंपनी का कहना है कि यह ट्रांजिशन पूरी तरह स्मूद रहेगा। आने वाले कुछ महीनों तक टिम कुक और John Ternus साथ मिलकर काम करेंगे ताकि कंपनी के कामकाज पर कोई असर न पड़े।
John Ternus का नाम सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कौन हैं और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई है। John Ternus पिछले 20 साल से ज्यादा समय से Apple के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कंपनी के कई बड़े प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है। वह अभी Apple में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और iPhone, Mac, iPad, Apple Watch और AirPods जैसे प्रोडक्ट्स के पीछे उनकी बड़ी भूमिका रही है। 2021 में वह Apple की एग्जीक्यूटिव टीम का हिस्सा बने और तभी से उन्हें कंपनी के भविष्य के लीडर के रूप में देखा जा रहा था। उनकी टेक्निकल समझ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अनुभव को देखते हुए Apple ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है।
वहीं Tim Cook पूरी तरह Apple से अलग नहीं होंगे, बल्कि वह अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। इस भूमिका में वह कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति और पॉलिसी से जुड़े फैसलों में योगदान देंगे। टिम कुक ने अपने बयान में कहा कि Apple का नेतृत्व करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और वह इस शानदार टीम के साथ काम करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने John Ternus पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि वह कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में पूरी तरह सक्षम हैं। Tim Cook ने यह भी कहा कि John Ternus एक विजनरी लीडर हैं, जिनमें एक इंजीनियर की समझ और इनोवेटर की सोच है।
अगर Tim Cook के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने 2011 में Steve Jobs के बाद Apple की कमान संभाली थी और तब से कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। उनके नेतृत्व में Apple ने न सिर्फ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बेहतर किया, बल्कि सर्विसेज सेक्टर में भी बड़ी सफलता पाई। कंपनी की ग्लोबल मौजूदगी और रेवेन्यू दोनों में कई गुना इजाफा हुआ। अब John Ternus के नेतृत्व में Apple का अगला फेज शुरू होने जा रहा है, जिसमें कंपनी हार्डवेयर इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा फोकस कर सकती है। ऐसे में यह बदलाव Apple के भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
John Ternus Apple के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (Hardware Engineering) हैं। उन्होंने iPhone, Mac और Apple Watch जैसे बड़े प्रोडक्ट्स में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें कंपनी का नया CEO बनाया गया।
John Ternus 1 सितंबर 2026 से आधिकारिक रूप से CEO का पद संभालेंगे।
नहीं, Tim Cook कंपनी में बने रहेंगे। वह अब Executive Chairman के रूप में काम करेंगे और कंपनी की रणनीति से जुड़े फैसलों में योगदान देंगे।
यह 2011 में Steve Jobs के बाद सबसे बड़ा नेतृत्व बदलाव माना जा रहा है। इससे Apple के भविष्य की दिशा और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस तय होगा।
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