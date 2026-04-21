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OnePlus 13s हुआ 5000 रुपये सस्ता, 50MP कैमरा, 1600 Nits ब्राइट डिस्प्ले व 5850mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

OnePlus 13s Price Drop 5000 Amazon offer 50MP Camera 1600 Nits Display 5850mAh Battery specs: वनप्लस के फोन पर धमाकेदार डील। इतने कम में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 21, 2026, 03:28 PM (IST)

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OnePlus 13s Display

OnePlus 13s में कंपनी 1600 Nits ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले में 6.32 इंच डिस्प्ले मिलता है। वहीं, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120H का है।

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OnePlus 13s Performance

OnePlus 13s फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आता है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड OxygenOS 15 पर काम करता है।

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OnePlus 13s Camera

OnePlus 13s में कंपनी ने फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमर सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा व 50MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है।

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OnePlus 13s Selfie Camera

OnePlus 13s में कंपनी ने 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद लिया जा सकता है।

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OnePlus 13s RAM

OnePlus 13s में दो वेरिएंट्स मिलते हैं। इसमें आपको 12GB RAM + 256GB स्टोरेज व 12GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन मौजूद हैं।

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OnePlus 13s Battery

OnePlus 13s फोन में कंपनी ने 5850mAh की बैटरी दी है। इसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

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OnePlus 13s Price

OnePlus 13s फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 57,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप 52,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

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OnePlus 13s Discount

OnePlus 13s के डिस्काउंट की बात करें, तो अभी इस फोन को अमेजन से 52,999 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए अलग से 5000 रुपये का ऑफ भी मिलेगा।