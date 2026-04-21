OnePlus 13s हुआ 5000 रुपये सस्ता, 50MP कैमरा, 1600 Nits ब्राइट डिस्प्ले व 5850mAh बैटरी जैसे मिलेंगे फीचर्स

Apple के CEO Tim Cook ने छोड़ा पद, नया बॉस कौन?

Apple में बड़ा बदलाव हुआ है। Tim Cook ने 15 साल बाद CEO पद छोड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह John Ternus 1 सितंबर 2026 से ये जिम्मेदारी संभालेंगे। यह बदलाव कंपनी के भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आइए जानते हैं...