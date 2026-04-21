पानी की बर्बादी नहीं होंगे देंगे ये Smart Gadgets, हर घर के लिए हैं बेहद जरूरी

आज के समय में पानी की बचत सिर्फ एक अच्छी आदत व जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में एक तरह आबादी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर जल स्रोत लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में पानी की बचत अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। Save Water के जुमले तो आपने सुने ही होंगे, जिसमें लोगों को पानी बचाने के लिए बड़े-बड़े वादे करते हुए देखा होगा। हालांकि, असल जिदंगी में बड़े-बड़े वादे नहीं बल्कि आपकी छोटी-छोटी आदतें ही पानी बचाने में मददगार साबित होती हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पानी बचाने के तरीके बताएंगे, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अपनाकर पानी की बचत कर सकते हैं।

वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है और यह टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी जिदंगी आसान नहीं बना रही बल्कि हमें जिम्मेदार भी बना रही है। मार्केट में कई ऐसे स्मार्ट गैजेट्स दस्तक दे चुके हैं, जिनकी मदद से Water-Saving जुमले को असल जिंदगी में निभाकर पूरा किया जा सकता है। इन गैजेट्स की लिस्ट में बाथरूम में यूज होने वाला लो-फ्लो शावर हेड से लेकर वॉटर अलार्म बेल आदि शामिल हैं। यहां देखें टॉप गैजेट्स की लिस्ट, जिनकी मदद से पानी बचाने में आपको मदद मिलेगी।

Water Alarm Bell

Water Alarm Bell भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाला बेहद ही लोकप्रिय डिवाइस है। यह डिवाइस पानी की टंकी भरते ही लाउड अलार्म के जरिए आपको अलर्ट करता है कि पानी की टंकी भर गई है, ताकी पानी बाहर गिरने से पहले आप मोटर को बंद कर सकते हैं और पानी बर्बाद होने से बच जाए। इस डिवाइस को आप Amazon के जरिए खरीद सकते हैं। यूं तो कई कंपनियां इस तरह के अलार्म डिवाइस लाती है। हालांकि, अमेजन पर Goldmedal Liquid Water Alarm Bell को आप महज 379 रुपये में खरीद सकेंगे।

Sensor-Based Taps

स्मार्ट सेंसर बेस्ट टैप को ज्यातर मॉल्स व ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे आप अपने घर में भी लगवा सकते हैं। यह एक स्मार्ट सेंसर बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला नल होता है, जो कि सिर्फ हाथ आने पर भी पानी देते हैं। इससे भी पानी की बर्बादी कम होती है। Plantex Solid Brass Automatic Touchless Faucet for Wash Basin/Sensor Tap को अमेजन से आप 4,449 रुपये में खरीद सकते हैं।

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Smart Water Leak Sensor

Smart Water Leak Sensor की बात करें, तो जैसे कि नाम से समझ आता है कि यह सेंसर पानी लीक होने पर आपको नोटिफिकेशन भेजता है। यह डिवाइस आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है। यह डिवाइस 80dB तेज अलार्म बजाता है। amiciSense Water Leakage Sensor को अमेजन से 1259 रुपये में खरीदा जा सकता है।