OnePlus 13 5G को खरीदने का बेस्ट टाइम, यहां मिल रहा 4000 का फ्लैट Discount

Published: Jan 16, 2026, 02:44 PM (IST)
OnePlus 13 में 6.82 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। इसका रेजलूशन 3168×1440 पिक्सल है। इस पर Crystal Shield Super Ceramic ग्लास लगा है।
फास्ट वर्किंग के लिए OnePlus 13 में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Adreno 830 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 24GB तक रैम और 1 टीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
OnePlus 13 में फोटोग्राफी के लिए 50MP का Sony LYT-808 लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसे Hasselblad द्वारा तैयार किया गया है।
OnePlus 13 में सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है। यह Sony IMX615 लेंस है। इसका अपर्चर ƒ/2.4 है। इसके कैमरे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
OnePlus 13 में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी दी गई है। इसमें डेटा सिक्योर रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
कंपनी ने OnePlus 13 में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी है। इसको 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग से चार्ज किया जा सकता है। इसको 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसकी डायमेंशन 162.9×76.5×8.5mm है।
OnePlus 13 स्मार्टफोन शॉपिंग साइट विजय सेल्स पर लिस्ट है। इस मोबाइल फोन की कीमत 61,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। यह Black Eclipse कलर में अवेलेबल है।
HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से OnePlus 13 5G स्मार्टफोन को खरीदने पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिवाइस पर 1,579 रुपये प्रति माह की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
