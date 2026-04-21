Toshiba Z670SP Mini LED TV सीरीज दमदार फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Toshiba ने भारत में मिड-प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखकर Z670SP Mini LED TV सीरीज को लॉन्च किया है। इस लाइनअप में 55 इंच से लेकर 100 इंच तक की स्क्रीन साइज वाला टीवी शामिल हैं। इन सभी में 4 रेजलूशन और फ्रंट में स्पीकर दिए गए हैं। इनमें Dolby Vision और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ लेटेस्ट टीवी में Vidaa ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। यही नहीं गेमर्स के लिए गेम मोड प्रो भी दिया है, जिससे बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और पढें: 40000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार 4K Smart TVs, घर पर मिलेगा सिनेमाघर जैसा मजा

टीवी सीरीज की कीमत और उपलब्ध्ता

कंपनी के अनुसार, Toshiba Z670SP Mini LED TV सीरीज के तहत 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच और 100 इंच स्क्रीन साइज वाले टीवी को उतारा गया है। इनकी कीमत 64,990 रुपये से शुरू होती है। इन पर 10,000 तक का कैशबैक और किफायती EMI मिल रही है। इन सभी को Amazon, Flipkart और Reliance Digital से खरीदा जा सकता है। इन पर 2 साल की वारंटी दी जा रही है। और पढें: Reliance Digital की धमाकेदार सेल, फोन से लेकर स्मार्ट टीवी और होम एप्लायंसेज, हर प्रोडक्ट पर मिलेगा जबरदस्त ऑफर

ऐसे हैं टीवी के फीचर्स

Toshiba के स्मार्ट टीवी की स्क्रीन में Mini LED बैकलिट सिस्टम के साथ-साथ HDR, REGZA Engine और Dolby Vision दिया है, जिससे बेहतर पिक्चर, कलर और शार्पनेस देखने को मिलती है। स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए VRR (Variable Refresh Rate) और ALLM (Auto Low Latency Mode) दिया गया है। साथ ही, गेम मोड प्रो भी मिलता है, जिससे लैग की समस्या नहीं आती है।

नए टीवी में बेहतर साउंड के लिए फ्रंट में स्पीकर दिए गए हैं। इन स्पीकर को Dolby Atmos और वर्चुअल सराउंड साउंड का सपोर्ट मिला है। इसके साथ REGZA Power Audio+ और Eilex Prism भी दिया है।

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OS

इस लेटेस्ट स्मार्ट टीवी सीरीज में आने वाले टीवी में VIDAA ओएस है। यह बहुत स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें स्ट्रीमिंग ऐप से लकेर वॉइस कंट्रोल और स्मार्ट फीचर्स तक दिए गए हैं, जो यूजर्स के बहुत काम आएंगे।