कौन हैं John Ternus? जो Tim Cook के बाद बनेंगे Apple के नए CEO

Apple में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। कंपनी ने घोषणा की है कि Tim Cook 1 सितंबर 2026 से पूरी तरह CEO का पद छोड़ देंगे और उनकी जगह John Ternus नए CEO बनेंगे। Tim Cook ने करीब 15 साल तक Apple का नेतृत्व किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब वे Executive Chairman की भूमिका निभाएंगे, जहां वे बोर्ड और वैश्विक नीतियों से जुड़े कामों में सहयोग करेंगे। यह बदलाव कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति से लिया गया है और इसे लंबे समय से प्लान किया जा रहा था। और पढें: Apple में ऐतिहासिक बदलाव, Tim Cook ने छोड़ा CEO का पद, अब John Ternus संभालेंगे कमान

John Ternus कौन हैं और उनका Apple में सफर कैसा रहा?

John Ternus का Apple में सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 2001 में Apple जॉइन किया था और 2013 में Hardware Engineering के Vice President बने। उन्होंने University of Pennsylvania से Mechanical Engineering की पढ़ाई की है और अपने करियर की शुरुआत Virtual Research Systems से की थी, जहां उन्होंने Virtual Reality टेक्नोलॉजी पर काम किया। Apple में रहते हुए John Ternus ने iPhone, Mac, iPad और AirPods जैसे प्रोडक्ट्स के हार्डवेयर डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है, खासकर Mac सेगमेंट में उनके योगदान के कारण Apple के कंप्यूटर पहले से ज्यादा पावरफुल और फेमस बने हैं। और पढें: Apple Days sale: iPhone 17 Pro, iPhone 17 और iPhone 17e सस्ते हुए, खरीदने के लिए मची होड़

John Ternus ने किन बड़े प्रोडक्ट्स पर काम किया है?

हाल के वर्षों में John Ternus की टीम ने कई बड़े प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिनमें iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और नया iPhone Air शामिल हैं। इसके अलावा MacBook Neo जैसे नए लैपटॉप ने भी यूजर्स के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है। इन प्रोडक्ट्स के जरिए Apple ने अपने यूजर्स को बेहतर परफॉर्मेंस और डिजाइन का अनुभव दिया है। John Ternus को एक ऐसे लीडर के रूप में देखा जा रहा है जो हार्डवेयर इनोवेशन को आगे बढ़ाने में माहिर हैं और Apple के प्रोडक्ट्स को नई दिशा दे सकते हैं। और पढें: iPhone 16 समेत इन आईफोन को खरीदने का सबसे सही समय, मिल रहे दिल खुश करने वाले Offer

नए CEO के रूप में John Ternus के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं?

हालांकि, नए CEO के रूप में John Ternus के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी। Apple को AI, मिक्स्ड रियलिटी, स्मार्ट होम और ऑटोमेटेड व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों में अपने Rivals से कड़ी टक्कर मिल रही है। Meta, Amazon, Alphabet और Microsoft जैसी कंपनियां AI में भारी निवेश कर रही हैं, जबकि Apple इस मामले में थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। Siri के AI वर्जन में भी देरी हुई है। इसके बावजूद Apple को iPhone 17 Series से बेहतर बिक्री की उम्मीद है और कंपनी की ग्रोथ 10–12% तक रहने का अनुमान है। ऐसे में John Ternus के नेतृत्व में Apple का अगला दौर काफी अहम और दिलचस्प होने वाला है।

Give it 5 FAQ

John Ternus कौन हैं?

John Ternus Apple के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, जिन्होंने कंपनी में 20+ साल काम किया है और हार्डवेयर इंजीनियरिंग में बड़ा योगदान दिया है।

Tim Cook कब CEO पद छोड़ रहे हैं?

Tim Cook 1 सितंबर 2026 से Apple के CEO पद से हट जाएंगे और Executive Chairman की भूमिका निभाएंगे।

Apple में John Ternus की क्या भूमिका रही है?

उन्होंने iPhone, Mac, iPad और AirPods जैसे बड़े प्रोडक्ट्स के हार्डवेयर डेवलपमेंट को लीड किया है।

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John Ternus के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

उन्हें AI, मिक्स्ड रियलिटी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में Meta, Google और Microsoft जैसी कंपनियों से मुकाबला करना होगा।