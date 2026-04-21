Poco C81 और C81x इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 21, 2026, 12:04 PM (IST)
Poco ने भारत में अपनी नई C-Series के तहत दो बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी 23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे Flipkart पर Poco C81 और Poco C81x को पेश करेगी, लॉन्च से पहले ही इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए एक माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसमें इनके डिजाइन और कई अहम फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है। कंपनी ने पुष्टि की है कि Poco C81 ब्लू कलर ऑप्शन में आएगा, जबकि Poco C81x को ब्लैक शेड में पेश किया जाएगा।
Poco C81 और Poco C81x की बैटरी पर खास ध्यान दिया गया है। Poco C81 में बड़ी 6300mAh की बैटरी मिलेगी। कंपनी के अनुसार, यह फोन एक बार चार्ज करने पर 23 घंटे से ज्यादा YouTube वीडियो प्लेबैक और 4 दिन से ज्यादा म्यूजिक प्ले कर सकता है, वहीं Poco C81x में 5200mAh की बैटरी दी जाएगी, जो करीब 15 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग और लगभग 3.75 दिन म्यूजिक प्लेबैक का सपोर्ट देती है। दोनों स्मार्टफोन्स में 15W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे यूजर्स दूसरे डिवाइस को भी चार्ज कर सकेंगे।
डिजाइन की बात करें तो Poco C81 में फ्लैट ड्यूल-टोन रियर पैनल दिया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। इसमें 13MP का प्राइमरी कैमरा के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का फ्रेम फ्लैट होगा और पावर बटन व वॉल्यूम बटन दाईं तरफ दिए जाएंगे, वहीं Poco C81x का डिजाइन भी लगभग ऐसा ही है लेकिन इसमें सिंगल-टोन बैक पैनल दिया गया है। इसमें सिंगल कैमरा सिस्टम होगा, जिसके साथ LED फ्लैश मिलेगा।
कनेक्टिविटी के लिए दोनों स्मार्टफोन 4G LTE सपोर्ट के साथ आएंगे। Poco की यह नई C-Series खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो कम कीमत में ज्यादा बैटरी, अच्छा डिजाइन और बेसिक परफॉर्मेंस चाहते हैं। लॉन्च के बाद इन स्मार्टफोन्स की कीमत और बाकी फीचर्स का खुलासा होगा, जिससे यह साफ होगा कि ये फोन बजट मार्केट में कितनी बड़ी टक्कर देने वाले हैं।
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