Published By: Manisha | Published: Apr 21, 2026, 01:45 PM (IST)
Meta ने कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि जल्द ही WhatsApp पर नई पेड सर्विस शुरू जाएगी। इस सर्विस के तहत व्हाट्सऐप यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव फीचर्स का एक्सेस प्राप्त होगा। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो व्हाट्सऐप की इस पेड सर्विस को WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन के नाम से लाया जाएगा। रिपोर्ट की मानें, तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए इस फीचर को रोलआउट भी कर दिया है। रिपोर्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में WhatsApp Plus की मंथली कीमत व प्रीमियम फीचर्स की लिस्ट देखी जा सकती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा
Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन प्लान को रोलाआउट कर दिया गया है। इस सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत €2.49 (लगभग 274.03 रुपये) प्रति महीना होने वाली है। और पढें: WhatsApp ने फिर किया सरप्राइज, अब देख सकेंगे अनजान नंबर के स्टेटस! आ रहा नया फीचर
WhatsApp Plus is rolling out new premium features! और पढें: WhatsApp ग्रुप में सिर्फ @ लगाकर Add कर सकेंगे नया सदस्य, जल्द आ रहा काम का फीचर!
WhatsApp introduces an optional plan called WhatsApp Plus that offers new features for users who want a more personalized messaging experience.https://t.co/cVYwdukrSU pic.twitter.com/jZJVYjuRrF
— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 19, 2026
जैसे कि हमने बताया इस रिपोर्ट में फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉट में न केवल पेड सब्सक्रिप्शन की कीमत देखी जा सकती है बल्कि इसके कई प्रीमियम फीचर्स की भी जानकारी दी गई है। नया व्हाट्सऐप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान यूजर्स को Premium Stickers भेजने की सुविधा देगा। इसके अलावा, पेड सब्सक्राइबर्स को ऐप की थीम को अलग से बदलने की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही आप कस्टम ऐप आइकन को भी चुन सकते हैं।
इन सब के अलावा, इन यूजर्स के पास ज्यादा से ज्यादा Chats को Pin करने की सुविधा प्राप्त होगी। नॉर्मल यूजर्स अपने व्हाट्सऐप में 3 चैट्स को पिन कर सकते हैं, लेकिन प्लस यूजर्स 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक-साथ 20 चैट्स को पिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्लस यूजर्स तो प्रीमियम रिंगटोन लगाने का भी ऑप्शन मिलेगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस सब्सक्रिप्शन अभी कुछ ही यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया है। कंपनी ने इसे सभी यूजर्स के लिए फुली रिलीज नहीं किया है। बीटा टेस्टिंग के बाद इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।
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