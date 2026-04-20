OnePlus Nord CE 6 Series की लॉन्च डेट फाइनल, जानें भारत में कब आएंगे ये धांसू फोन?

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 20, 2026, 03:06 PM (IST)
OnePlus ने भारत में अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 6 और Nord CE 6 Lite की लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी के मुताबिक, यह दोनों फोन 7 मई को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किए जाएंगे। ये दोनों डिवाइस OnePlus की लेटेस्ट Nord Series का हिस्सा होंगे, जिसमें पहले से ही Nord 6 मौजूद है, लॉन्च के बाद ये स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर उपलब्ध होंगे। कंपनी ने बताया है कि इस सीरीज को खासतौर पर मिड-रेंज यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस और फीचर्स कम कीमत में मिल सकें। और पढें: Infinix Note 60 Pro की भारत में पहली सेल शुरू, जानें कीमत, ऑफर्स और फीचर्स
OnePlus Nord CE 6 को लेकर कंपनी ने कई अहम फीचर्स पहले ही टीज कर दिए हैं। इस फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 6.78-inch का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। फोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा, इसके साथ ही इसमें डुअल-चिप आर्किटेक्चर भी होगा, जिससे फोन की स्पीड और रिस्पॉन्स और बेहतर हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन हैवी यूज में भी लैग नहीं करेगा। और पढें: OnePlus Ace 6 Ultra की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, साथ आएगा नया गेमिंग कंट्रोलर ‘Strix’
गेमिंग के लिए OnePlus Nord CE 6 को काफी एडवांस बनाया गया है। इसमें 144fps तक गेमिंग सपोर्ट, 3200Hz टच सैंपलिंग रेट और 6-Axis गेमिंग जाइरोस्कोप दिया गया है। इसके अलावा फोन में बड़ा Vapor Chamber Cooling सिस्टम भी होगा, बैटरी की बात करें तो इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक चल सकता है। और पढें: OnePlus Nord CE 6 लॉन्च से पहले Geekbench लिस्टिंग पर आया नजर, लीक हुए ये फीचर्स
डिजाइन और मजबूती के मामले में भी OnePlus Nord CE 6 काफी मजबूत बताया जा रहा है। इसमें IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसी वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट रेटिंग दी गई है, यानी यह फोन पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, जो इसे और मजबूत बनाता है, वहीं Nord CE 6 Lite भी इसी सीरीज का हिस्सा होगा, अब सभी की नजर इस बात पर है कि लॉन्च के बाद इनकी कीमत और ऑफर्स क्या होंगे।
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