लॉन्च से पहले Motorola Signature की कीमत हुई रिवील, फीचर्स भी आए सामने

Motorola के प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature को भारत में लॉन्च होने में बहुत कम समय बचा है। यह डिवाइस Moto X70 Air Pro का रीब्रांडेड वर्जन है। इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। अब हैंडसेट की कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक मोटोरोला सिग्नेचर के फीचर्स और प्राइसिंग को लेकर कोई डिटेल नहीं दी गई है। और पढें: Moto Watch की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, सिंगल चार्ज पर चलेगी पूरे 13 दिन

Motorola Signature Price (Expected)

गिजबॉट की रिपोर्ट के अनुसार, Motorola Signature की भारत में शुरुआती कीमत 59,999 रुपये होगी। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलेगा। इस फोन के 12GB+512GB की कीमत 64,999 रुपये व 16GB+1TB स्टोरेज की कीमत 69,999 रुपये रखी जाएगी। इस पर 5000 तक की छूट और एक्सचेंज ऑफर मिलने की संभावना है। और पढें: Motorola Signature फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

ऐसे हो सकते हैं सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशन

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो Motorola Signature में स्मूथ वर्किंग के लिए Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 16 जीबी रैम और 1टीबी तक स्टोरेज दी जा सकती है। इस हैंडसेट में Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और AI फीचर्स मिल सकते हैं। और पढें: Motorola Signature की इंडिया लॉन्च डेट और कीमत लीक, दाम सुनकर उड़ सकते हैं होश!

फोटो क्लिक करने और वीडियो शूट करने के लिए अपकमिंग फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसमें 50MP का Sony Lytia 828 लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का Sony Lytia 600 पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस मौजूद होगा। सेल्फी के लिए भी 50MP का कैमरा दिया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज होगा। इसकी पीक ब्राइटनेस 6200 निट्स होगी। इसको HDR10+ और Dolby Vision का सपोर्ट मिलेगा। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass Victus 2 भी लगाया जाएगा।

बैटरी और कनेक्टिविटी

मोटोरोला के सिग्नेचर फोन में 6 से 7 हजार एमएएच की बैटरी मिल सकती है, जिसे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही, कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी मिलेंगे। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का भी सपोर्ट दिया जाएगा।