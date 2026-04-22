Motorola Edge 70 Pro ने धाकड़ फीचर्स के साथ भारत में दी दस्तक, जानें कीमत

Motorola Edge 70 Pro भारत में लॉन्च हो गया है। यह ऐज 70 सीरीज का नया स्मार्टफोन है, जिसमें बेहतर व्यूइंग के लिए एचडी AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फास्ट वर्किंग और प्रोसेसिंग के लिए MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट दी गई है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 256 जीबी तक है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग से लैस 6500mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है। इससे पहले ऐज 70 लाइन के तहत Motorola Edge 70 और Edge 70 Fusion को उतारा गया था। और पढें: Smartphones launch in India in Upcoming week: Motorola Edge 70 Pro से लेकर Tecno POP X 5G तक, अगले हफ्ते आ रहे ये फोन

Motorola Edge 70 Pro Specifications

मोटोरोला का ऐज 70 प्रो MediaTek Dimensity 8500-Extreme प्रोसेसर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 12 जीबी रैम और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर दिया गया है। इसके साथ सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। और पढें: Moto Pad 60 Pro और Moto Pad 60 Neo भारत में हुए महंगे, टिप्स्टर ने किया दावा

ओएस और बैटरी

यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसे पांच साल तक सिक्योरिटी और तीन साल तक एंड्रॉइड अपडेट मिलता रहेगा। इसकी बैटरी 6500mAh की है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। और पढें: Moto Razr 70 Ultra लॉन्च से पहले यहां हुआ लिस्ट, अहम फीचर्स आए सामने

डिस्प्ले और कैमरा

मोटोरोला के इस मोबाइल फोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1.5के और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। बेहतर साउंड के लिए फोन में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जो Dolby Atmos से लैस है। इसे IP68+69 की रेटिंग दी गई है। यानी कि यह वॉटर और डस्ट रसिस्टेंट है।

कैमरे की बात करें, तो नए मोबाइल फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का Sony LYTIA 710 प्राइमरी लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और मैक्रो लेंस मौजूद है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Motorola Edge 70 Pro Price

ऐज 70 प्रो फोन को दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस डिवाइस के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 41,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी बिक्री 29 अप्रैल से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart और ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होगी।

Motorola Edge 70 की डिटेल

ऐज 70 को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन में Corning Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्टेड 6.7 इंच का pOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU दिया गया है।

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इस स्मार्टफोन में 50MP का मेन और 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है। इसके फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसे IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसमें Dolby Atmos से लैस स्पीकर मिलते हैं। इसके अलावा, हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 68 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है।