comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Motorola Increases Moto Pad 60 Pro Moto Pad 60 Neo Prices In India Check New Rates Tipster Claims

Moto Pad 60 Pro और Moto Pad 60 Neo भारत में हुए महंगे, टिप्स्टर ने किया दावा

Motorola ने अपने नए टैबलेट Moto Pad 60 Pro और Moto Pad 60 Neo की कीमत भारत में बढ़ा दी है। टिप्स्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अब इन डिवाइस को खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 16, 2026, 11:53 AM (IST)

Motorola Pad 60 Pro
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Motorola ने भारत में अपने टैबलेट पोर्टफोलियो को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, हाल ही में आई जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने अपने Moto Pad 60 Pro और Moto Pad 60 Neo की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह जानकारी टिप्स्टर Sanju Choudhary द्वारा शेयर की गई है, हालांकि कंपनी की ओर से इस कीमत बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नई कीमतें अब कंपनी की वेबसाइट पर भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यह साफ है कि टैबलेट खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को अब थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

Moto Pad 60 Pro के नए दाम क्या हैं और कितना बढ़े हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, Moto Pad 60 Pro के Wi-Fi वर्जन (8GB RAM + 128GB स्टोरेज) की कीमत अब 27,999 रुपये बताई जा रही है, जो पहले 26,999 रुपये थी, वहीं इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत अब 31,999 रुपये हो गई है, जबकि लॉन्च के समय इसकी कीमत 28,999 रुपये थी। खास बात यह है कि इन दोनों वेरिएंट्स के साथ कंपनी पेन (स्टायलस) भी दे रही है।

Motorola tablet price hike

Moto Pad 60 Neo के वेरिएंट्स की कीमत में क्या बदलाव हुआ है?

दूसरी तरफ Moto Pad 60 Neo के 5G वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये बताई जा रही है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है, वहीं इसका Wi-Fi वर्जन 21,499 रुपये में उपलब्ध हो सकता है। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कम बजट में बेहतर परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी चाहते हैं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

आखिर क्यों बढ़ रही हैं टैबलेट्स की कीमतें?

टिप्स्टर द्वारा शेयर की गई जानकारी में रिटेलर बिलिंग प्राइस (टैक्स के बिना) भी सामने आई है, जिससे अंदाजा लगता है कि बाजार में इनकी असली लागत क्या हो सकती है। फिलहाल कीमत बढ़ाने की वजह साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बढ़ती लागत या मार्केट ट्रेंड्स इसका कारण हो सकते हैं।