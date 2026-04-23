Google Workspace में आए ये कमाल के AI फीचर्स, भर-भर के मिलेंगे यूजर्स को फायदे

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 23, 2026, 03:59 PM (IST)
Google ने Google Cloud Next 2026 में अपने Google Workspace के लिए कई नए AI फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी का मुख्य फोकस अब काम को ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमैटिक बनाने पर है। इसी दिशा में ‘Workspace Intelligence’ नाम का नया सिस्टम लाया गया है, जो Docs, Slides और Gmail जैसे ऐप्स के बीच फाइल्स, प्रोजेक्ट्स और लोगों के रिश्ते को समझकर काम को आसान बना देगा। इसका मतलब है कि अब कम मेहनत में ज्यादा काम हो सकेगा और कई टास्क अपने आप पूरे हो जाएंगे। कंपनी का कहना है कि ये फीचर्स धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेंगे और समय के साथ और बेहतर बनाए जाएंगे। और पढें: क्या है Google का नया Gemini Personal Intelligence फीचर? भारत में हो गया रोल-आउट, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा
Google Meet, Google Sheets और Gemini में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। Meet का ‘Take Notes for me’ फीचर अब सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑफलाइन मीटिंग और Zoom या Microsoft Teams जैसे प्लेटफॉर्म पर भी काम करेगा। इससे मीटिंग का सार और जरूरी काम अपने आप तैयार हो जाएंगे, वहीं Sheets में Gemini की मदद से अब HubSpot और Salesforce जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा सीधे लिया जा सकेगा। इसके अलावा नया कैनवास फीचर मिलेगा, जिसमें यूजर्स डैशबोर्ड, हीट मैप और Kanban बोर्ड जैसी चीजें आसानी से बना सकेंगे। और पढें: Google ने Gemini में Notebooks फीचर किया लॉन्च, अब यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा
डेवलपर्स के लिए भी Google ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने नया MCP सर्वर लॉन्च किया है, जिससे बाहरी ऐप्स और AI टूल्स सीधे Workspace से जुड़ सकेंगे। इससे Drive, Gmail, Calendar और Chat जैसी सेवाओं के साथ सुरक्षित तरीके से काम किया जा सकेगा, साथ ही ‘Skills’ नाम के नए टूल्स भी पेश किए गए हैं, जो बार-बार होने वाले कामों को ऑटोमैटिक तरीके से पूरा करेंगे। उदाहरण के तौर पर, कोई टीम इनवॉइस चेक करने और गलती पकड़ने के लिए एक स्किल बना सकती है। इसके अलावा Google Vids में नए अवतार और कस्टमाइजेशन फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिससे वीडियो बनाना और आसान हो जाएगा। और पढें: Meta का बड़ा प्लान, Mark Zuckerberg बना रहे हैं एक खास AI Agent, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा
सुरक्षा और एंटरप्राइज यूजर्स को ध्यान में रखते हुए भी कई नए फीचर्स आए हैं। Google Chrome Enterprise में ऑटो-ब्राउज फीचर जोड़ा गया है, जो मुश्किल कामों को खुद पूरा करने में मदद करेगा। Gemini Enterprise App अब Workspace के साथ अब यूजर्स सीधे Calendar मैनेज कर सकेंगे और Docs या Slides पर काम कर सकेंगे। डेटा सुरक्षा के लिए नए कंट्रोल और क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन दिए गए हैं, साथ ही Microsoft 365 से Workspace में शिफ्ट करना अब पहले से आसान हो जाएगा, क्योंकि नया माइग्रेशन सिस्टम डेटा ट्रांसफर को तेज और स्मूद बनाएगा। कंपनी ने बताया कि ये सभी फीचर्स आने वाले हफ्तों में धीरे-धीरे जारी किए जाएंगे।
इन नए AI फीचर्स से यूजर्स का काम काफी आसान हो जाएगा। कई टास्क अपने आप पूरे होंगे, जिससे समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
Workspace Intelligence एक स्मार्ट सिस्टम है, जो Docs, Slides और Gmail के बीच फाइल्स और डेटा को समझकर काम को ऑटोमैटिक बना देता है।
यह फीचर मीटिंग के दौरान अपने आप नोट्स और समरी तैयार कर देता है, जिससे यूजर्स को अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अब Sheets में Gemini की मदद से HubSpot और Salesforce जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा सीधे लिया जा सकता है और आसानी से एनालिसिस किया जा सकता है।
हां, Google इन फीचर्स को धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचा रहा है और समय के साथ इन्हें और बेहतर भी बनाया जाएगा।
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