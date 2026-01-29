लॉन्च से पहले यहां दिखा Motorola Edge 70 Fusion! दमदार फीचर्स के साथ देगा दस्तक

Motorola ने दिसंबर 2025 में Motorola Edge 70 को भारत में लॉन्च किया था। इस डिवाइस को मिड प्रीमियम रेंज में लाया गया। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला pOLED डिस्प्ले से लेकर फास्ट चार्जिंग से लैस 5000mAh की बैटरी तक दी गई है। अब खबर है कि स्मार्टफोन कंपनी Motorola Edge 70 Fusion को लाने की तैयारी में है। इस अपकमिंग डिवाइस को यूरोप के रिटेल स्टोर पर देखा गया है, जहां से इसकी कीमत और कलर ऑप्शन रिवील हुए हैं। और पढें: लॉन्च से पहले Moto G77 और Moto G67 की इमेज आई सामने, रिवील हुए कलर

कितनी हो सकती है कीमत ?

91मोबाइल्स की रिपोर्ट के अनुसार, Motorola Edge 70 Fusion को इस वर्ष लाया जाने वाला है। लिस्टिंग की मानें, तो स्मार्टफोन को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर में लाया जाएगा। इसे 8GB+256GB स्टोरेज में उपलब्ध कराया जा सकता है। इसकी कीमत 478 यूरो यानी करीब 43,000 रुपये के आसपास रखी जाने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक फोन की लॉन्चिंग, कीमत या फीचर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: Motorola Edge 70 Fusion Geekbench पर हुआ लिस्ट, दमदार परफॉर्मेंस की दिखी झलक

ऐसे हो सकते हैं अपकमिंग फोन के फीचर्स

पुरानी लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें, तो Motorola Edge 70 Fusion एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन दी जा सकती है, जिसका साइज 6.78 इंच हो सकता है। और पढें: GPS के साथ आई धाकड़ स्मार्टवॉच, जानें कीमत

चिप और कैमरा

स्मूथ वर्किंग के लिए मोबाइल फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी जा सकती है। इसमें 50MP का बैक और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है।

बैटरी और कैमरा

मोटोरोला के नए स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। इसको फास्ट चार्जिंग का साथ मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

Motorola Edge 70 की डिटेल

मोटोरोला ऐज 70 की कीमत 29,999 रुपये है। यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित ऑपरेटिग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 6.7 इंच का pOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2712 x 1220 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके साथ क्वालकॉम की Snapdragon 7 Gen 4 चिप मिलती है।

इस मोबाइल की स्टोरेज 256GB है। इसमें 8 जीबी रैम दी गई है। फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का कैमरा मिलता है।

अन्य डिटेल

मोटोरोला के इस स्मर्टफोन को IP68 + IP69 रेटिंग के साथ MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 68 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। इसके अलावा, हैंडसेट में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।