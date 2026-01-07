CES 2026: Motorola ने अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr Fold किया पेश, जानें फीचर्स से लेकर कैमरा तक सब कुछ

CES 2026 के मंच पर Motorola ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हुए नया Motorola Razr Fold पेश किया है। यह कंपनी का दूसरा फोल्डेबल फोन है, जो पहले से मौजूद Razr Flip के साथ लाइन-अप में शामिल हुआ है। कंपनी का कहना है कि Razr Fold को यूजर की बदलती जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिसमें फ्लेक्सिबल लेआउट और स्मार्ट इंटरफेस दिए गए हैं। यह फोन बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन के साथ आता है और बड़े डिस्प्ले, पावरफुल कैमरा और ऑन-डिवाइस AI फीचर्स पर खास फोकस करता है। और पढें: Motorola Razr Fold: कंपनी का पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन 2026 में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा

डिजाइन और डिस्प्ले

डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो Motorola Razr Fold में 8.1-इंच का 2K LTPO इनर डिस्प्ले दिया गया है, जो स्मूद रिफ्रेश रेट और बेहतर पावर एफिशिएंसी का दावा करता है। इसके साथ ही फोन में 6.6-इंच का कवर डिस्प्ले भी मिलता है, जिससे फोल्ड होने पर भी जरूरी काम आसानी से किए जा सकते हैं। फोन Pantone Blackened Blue और Pantone Lily White कलर्स में आएगा। बाहरी स्क्रीन पर सेंटर पंच-होल कैमरा है, जबकि इनर डिस्प्ले पर सेल्फी कैमरा को कोने में जगह दी गई है। कर्व्ड एज और मजबूत हिंज इसके प्रीमियम लुक को और बेहतर बनाते हैं। और पढें: Motorola नए साल में ला रहा अपना पहला फोल्डेबल फोन! Samsung और Vivo को मिलेगी टक्कर

कैमरा कितना दमदार है

कैमरा सेगमेंट में Razr Fold काफी दमदार नजर आता है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का Sony LYTIA मेन सेंसर, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ) और 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कवर स्क्रीन पर 32MP और इनर डिस्प्ले पर 20MP का कैमरा मिलता है। मोटोरोला के मुताबिक यह फोन Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है।

Trending Now

AI फीचर्स और Moto Pen सपोर्ट

फोन की एक और बड़ी खासियत इसके ऑन-डिवाइस AI फीचर्स हैं। ‘Catch Me Up’ फीचर में कॉल्स और मैसेज की समरी दिखती है, जिससे बार-बार नोटिफिकेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं ‘Next Move’ फीचर स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट के आधार पर पर्सनल सजेशन देता है। इसके अलावा फोन Moto Pen Ultra स्टायलस को सपोर्ट करता है, हालांकि यह स्टायलस बॉक्स में मिलेगा या अलग से खरीदना होगा, इस पर अभी जानकारी नहीं दी गई है फिलहाल कंपनी ने बैटरी, प्रोसेसर, कीमत और उपलब्धता को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है।