Published By: Manisha | Published: Apr 28, 2026, 05:40 PM (IST)
किसी शख्स की मृत्यु के बाद उसकी फिजिटल एसेट्स पर कानूनी तौर पर फैमिली का हक होता है। डिजिटल दौर में फिजिटल एसेट्स ही नहीं बल्कि डिजिटल एसेट्स का भी काफी महत्व है। हालांकि, आपके जाने के बाद आपके डिजिटल संपत्ति पर फैमिली पर किसी तरह का कानूनी हक नहीं होता। परिवारवालों को प्राइवेसी कानून के तहत आपके डिजिटल एसेट्स पर अपना हक जमाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही इस संबंध में नए नियम ला सकती है। रिपोर्ट्स की मानें, तो सरकार जल्द ही डिजिटल वसीयत जैसे नए नियम ला सकती है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Instagram का नया Instants App, TikTok के बाद Snapchat की होगी छुट्टी! 24 घंटे बाद Photos-Videos होंगी गायब
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इन दिनों Ministry of Electronics and Information Technology नए नियमों पर काम कर रही है, जिसके तहत डिजिटल वसीयत लाने की तैयारी की जा रही है। इस नए डिजिटल वसीयत के साथ आपके जाने के बाद आपके डिजिटल एसेट्स कानूनी तौर पर आपके परिवार के सदस्यों को सौंपे जाएंगे। यह नियम बिल्कुल आपकी फिजिटल प्रोपर्टी के रूप में काम करती है। और पढें: Instagram पर इस ट्रिक से तुरंत हटाओ फेक फॉलोअर्स, एक क्लिक में गायब हो जाएंगे बॉट और स्पैम अकाउंट
डिजिटल वसीयत एक तरह का डॉक्यूमेंट या फिर सिस्टम हो सकता है, जो कि आपके जाने के बाद आपके डिजिटल एसेट्स को आपके परिवार के किसी अन्य शख्स को उसका मालिकाना हक प्रोवाइड करेगा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन वॉलेट जैसे अन्य कमाई के जरिए को डिजिटल एसेट्स के तौर पर गिना जाएगा। और पढें: Instagram यूजर्स के लिए आया नया फीचर, पोस्ट पर किए गए कमेंट को कर सकेंगे Edit
यदि कारणवश यदि आप अपने किसी करीबी को खो देते हैं, तो उनके डिजिटल लाइफ का एक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। इसमें उनके फोन का लॉक, OTP वेरिफिकेशन व प्राइवेसी नियम आदि शामिल है। टेक कंपनियां अक्सर परिवारवालों को यूजर प्राइवेसी के लिहाज से एक्सेस देने से मना कर देती है। वहीं, दूसरी ओर इस संबंध में कोई सख्त कानून भी नहीं है। इसी को देखते हुए कई लोगों ने मांग की है कि डिजिटल वसीयत जैसे नियम लागू किए जाए।
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