Gaming Smartphones Under 30000: स्मूथ डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी वाले बेस्ट फोन, मिलेगा गेमिंग का असली मजा

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 27, 2026, 02:59 PM (IST)
Gaming Smartphones Under 30000: अगर आपको गेम खेलना पसंद है और गेमिंग के लिए आपने नया स्मार्टफोन खरीदने का मन बना लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा खरीदें, तो हमारी यह खबर आपके काम आने वाली है। हम आपको 30 हजार से कम में आने वाले चुनिंदा मोबाइल फोन्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें आप बिना लैग की समस्या के गेम खेल पाएंगे। इनसे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। आइए इन फोन पर डालते हैं एक नजर… और पढें: 200MP कैमरा वाले Redmi फोन पर 3000 रुपये का तगड़ा डिस्काउंट, हाथ से न निकलने दें जंबो Offer
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मोटोरोला का यह स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है। यह फोन गेमिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग से लैस 7000mAh की बैटरी मिलती है। इससे आप लंबे समय तक स्मूथली गेम खेल पाएंगे। इसके अलावा, फोन में 50MP का बैक और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें Snapdragon 7s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर भी दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 26,999 रुपये है।
ओप्पो ने इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए तैयार किया है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें कूलिंग फैन लगा है, जिससे हीटिंग की समस्या नहीं आती है। इसमें 7000mAh बैटरी के साथ Dimensity 8450 चिपसेट मिलती है। इसका कैमरा 50MP का है। इसे 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।
रेडमी नोट 15 प्रो 5जी 2-इन-1 फोन है। हमारा कहने के मतलब है कि आप इस फोन का उपयोग गेमिंग और फोटोग्राफी के लिए कर सकते हैं। इसमें स्मूथ गेमिंग प्रदान करने वाली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन और फोटोग्राफी के लिए 200MP का कैमरा दिया गया है। साथ ही, 6580mAh की बैटरी मिलती है, जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 29,999 रुपये है।
रियलमी पी4 पावर को गेमिंग के लिए चुना जा सकता है। इस डिवाइस की 10,001mAh बैटरी से घंटों गेम खेला जा सकता है। इसमें लगी 144 हर्ट्ज वाली 6.8 इंच की एमोलेड स्क्रीन सीमलेस गेमिंग का अनुभव मिलता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 12GB तक रैम, 50MP कैमरा और सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 26,999 रुपये से शुरू होती है।
इनफिनिक्स जीटी 30 प्रो को स्पेशली गेमिंग के लिए लाया गया है। इसका डिजाइन काफी यूनीक है। इस फोन को 120FPS गेमिंग सपोर्ट मिला है। इसमें MediaTek Dimensity 8350 Ultimate चिप और 5500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। इसके साथ फोन में 256GB की स्टोरेज और 108MPका कैमरा मिलता है। इसकी कीमत 27,999 रुपये है। इसे फ्लिपकार्ट से घर लाया जा सकता है।
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