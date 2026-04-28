Published By: Manisha | Published: Apr 28, 2026, 01:29 PM (IST)
AEPS Scam: डिजिटल दौर में स्कैमर्स मासूम लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीकें निकाल रहे हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ती जा रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई जानता है कि अनजान फोन कॉल व किसी अन्य शख्स के साथ OTP शेयर नहीं करना है। ओटीपी शेयर करने की वजह से वो स्कैम का शिकार हो सकते हैं। हालांकि, बढ़ती जागरूकता को देखते हुए स्कैमर्स दो कदम आगे बढ़ गए हैं। हाल ही में Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) ने एक नए तरह के स्कैम की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है। इस स्कैम के तहत स्कैमर्स बिना OTP व बैंक कार्ड के भी आपको बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। दरअसल, इन दिनों स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए एक नया तरीका AEPS का सहारा ले रहे हैं। आइए जाने क्या है यह AEPS स्कैम और इससे कैसे बचें। और पढें: सरकार ने Android यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी, ये खतरनाक वायरस मिनटों में खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें कैसे बचें
Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए AEPS स्कैम की जानकारी दी है। AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) एक ऐसा सिस्टम है, जहां आप आधार नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए बैंक ट्रांसजेक्शन कर सकते हैं। हालांकि, इन दिनों स्कैमर्स इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके मासूम लोगों को ठग रहे हैं और उनका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। और पढें: अब बिना OTP मिलेगा Aadhaar Card, आय ये नया तरीका, जानें क्या करना होगा
Bina OTP, bina card – kya sach mein aapka bank account khali ho sakta hai? और पढें: आपका पूरा फोन हो सकता है हैक, इस वायरस का आया अलर्ट, जानें क्या करें और कैसे बचें
Aajkal scammers ek naya tareeka use kar rahe hain – AEPS (Aadhaar Enabled Payment System)
Iss system mein Aadhaar number aur face authentication ke through transactions kiye ja sakte hain
Problem tab… pic.twitter.com/x0K5uZqEmf
— CyberDost I4C (@Cyberdost) April 27, 2026
AEPS स्कैम के तहत स्कैमर्स आपकी आधार डिटेल्स हालिस करते हैं। इसके बाद अगली तलाश आपकी फोटो की होती है। इसके लिए वो आपके पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फोटो पाने के बाद वह AI की मदद से उस फोटो से आपका फेक फेस क्रिएट करते हैं।
फेक फेस व आधार नंबर हासिल होने के बाद वह बड़ी ही आसानी से AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) स्कैम को अंजाम देकर आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में न तो किसी OTP की जरूरत पड़ती है… न ही आपको कोई कॉल आता है। बैंक ट्रांजेक्शन होने के बाद आपके पास मैसेज आता है और आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है।
मास्क आधार कार्ड
इस तरह के स्कैम से बचकर रहने के लिए सबसे जरूरी कदम है कि किसी भी जगह अपना आधार कार्ड न दें। यदि किसी तरह आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है, तो मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। इस तरह के कार्ड पर आपका पूरा आधार नंबर नहीं बल्कि आखिरी के 4 डिजिट ही होते हैं।
बायोमैट्रिक लॉक करें
आधार कार्ड में मौजूद बायोमैट्रिक्स को भी लॉक करना बेहद जरूरी है। आप UIDAI की साइट पर जाकर अपने बायोमैट्रिक्स को लॉक कर सकते है, जिसके बाद कोई दूसरा शख्स आपके फेस व फिंगरप्रिंट आदि को एक्सेस नहीं कर सकेंगे।
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