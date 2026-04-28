Published By: Manisha | Published: Apr 28, 2026, 03:28 PM (IST)
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 टैबलेट ने भारत में एंट्री कर ली है। यह कंपनी का लेटेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट है, जिसे 40 हजार से कम की रेंज में पेश किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 13 इंच स्क्रीन मिलती है, जिसके साथ 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए टैब में 13MP का कैमरा दया गया है। टैब की बैटरी 10,200mAh की है, जिसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। आइए जानते हैं इस टैब की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Tablets, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेस्ट
कंपनी ने Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 को 39,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह दाम टैब के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल का है। इस टैब को आप Lenovo.com के जरिए खरीद सकेंगे। टैब की सेल 1 मई से भारत में शुरू होने जा रही है। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी टैब पर 3000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने इसमें Cloud Grey, Jelly Mint और Luna Grey कलर ऑप्शन पेश किए हैं। इसके साथ आप Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack और touchpad भी खरीद सकते हैं। साथ ही Lenovo Tab Pen Plus भी इसके साथ मौजूद है। और पढें: Lenovo IdeaPad 5 2-in-1, Yoga Slim 7, Yoga 7 2-in-1 सीरीज भारत में लॉन्च, जानें कीमत
टैब के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इसमें 13 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। वहीं रेजलूशन 2,190×3,540 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में Dolby Vision सपोर्ट भी मिलता है। डिस्प्ले में 800 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। लेनोवो का टैब Android 16 के साथ आता है, जिसके साथ कंपनी 2 OS अपग्रेड प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब इसमें Android 18 तक के अपग्रेड्स मिलेंगे।
इसके अलावा, यह टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। Qualcomm Hexagon NPU और Adreno 825 GPU मिलता है। इसमें कंपनी ने 8GB RAM + 256GB स्टोरेज दी है। इतना ही नहीं कंपनी इस टैब में कई AI फीचर्स भी दे रही है, जिसमें AI Notes, Smart Reader, AI Creation Tools और Live Transcript आदि शामिल है। Circle to Search, Google Gemini और real-time translation भी इसमें शामिल है।
फोटोग्राफी के लिए इस टैब में 13MP का कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा के लिए टैब में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। टैब की बैटरी 10200mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB Type-C port, Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का सपोर्ट मिलता है। ऑडियो के लिए टैब में quad JBL ऑडियो मिलकी है, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मौजूद है।
|Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
|Specs
|डिस्प्ले
|13-इंच 3.5K डिस्प्ले
|रिफ्रेश रेट
|144Hz
|रेजलूशन
|2190 × 3540 पिक्सल
|डिस्प्ले फीचर्स
|Dolby Vision, 800 Nits Peak Brightness
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8s Gen 4
|GPU
|Adreno 825
|NPU
|Qualcomm Hexagon NPU
|RAM + स्टोरेज
|8GB RAM + 256GB स्टोरेज
|AI फीचर्स
|AI Notes, Smart Reader, AI Creation Tools, Live Transcript
|AI टूल्स
|Circle to Search, Google Gemini, Real-time Translation
|रियर कैमरा
|13MP
|फ्रंट कैमरा
|8MP
|बैटरी
|10,200mAh
|चार्जिंग
|45W Fast Charging
|कनेक्टिविटी
|USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
|ऑडियो
|Quad JBL Speakers + Dolby Atmos
|OS
|Android 16
|अपडेट
|2 OS Updates (Android 18 तक)
मार्केट में यह टैब OnePlus Pad 2 को कड़ी टक्कर देने वाला है। इसे भी 39,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में कंपनी ने 12.1 इंच डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा, यह टैब Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। ऑडियो के लिए इसमें 6 स्पीकर्स दिए गए हैं। टैब की बैटरी 9510mAh की है, जिसके साथ 67W फास्ट चार्जिंग मिलती है।
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