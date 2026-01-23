Motorola Signature भारत में लॉन्च, मिलेगा Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 50MP कैमरा, बस इतनी होगी कीमत

Motorola ने भारत में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature को शुक्रवार को मुंबई में आयोजित इवेंट में लॉन्च किया। यह फोन अब जल्द ही Flipkart के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। Motorola ने इसे दो खास Pantone कलर वेरिएंट में पेश किया है Pantone Carbon और Pantone Martini Olive, फोन में ऑक्टाकोर Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर लगा है और इसे 12GB से लेकर 16GB तक की RAM और 256GB से 1TB तक स्टोरेज के ऑप्शन्स में उपलब्ध कराया गया है। फोन को 5200mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी से लैस किया गया है, जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 41 घंटे की बैटरी लाइफ देगा। इसके साथ ही यूजर्स को Signature Club और Moto Elite Care जैसी सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। और पढें: Motorola Signature की लॉन्चिंग आज, जानें कब और कहां देखें Live Stream

कितनी होगी कीमत

भारत में Motorola Signature की कीमत 12GB RAM और 256GB Storage वाले बेस वेरिएंट के लिए ₹59,999 है। 16GB RAM और 512GB Storage वाले मिड वेरिएंट की कीमत ₹64,999 रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट जिसमें 16GB RAM और 1TB Storage है, उसकी कीमत ₹69,999 है। इसके अलावा HDFC और Axis बैंक कार्ड से खरीदने पर यूजर्स को ₹5000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और पुराने फोन के एक्सचेंज पर ₹5000 तक का बोनस भी मिलेगा। यह स्मार्टफोन भारत में 30 जनवरी से Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। और पढें: लॉन्च से पहले Motorola Signature की कीमत हुई रिवील, फीचर्स भी आए सामने

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Motorola Signature डुअल सिम हैंडसेट है और यह Android 16 के साथ Motorola का Hello UI चलाता है। फोन में 6.8 inch का Super HD LTPO Extreme AMOLED Display है, जो 165Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3 Color Gamut और 6,200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले पर Dolby Vision, HDR10+ सपोर्ट और Smart Water Touch फीचर भी है, जिससे गीली उंगलियों से भी फोन ऑपरेट किया जा सकता है। फोन में IP68 + IP69 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस, MIL-STD 810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन और Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन दिया गया है। और पढें: Motorola Signature फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

कैमरा और कनेक्टिविटी

Motorola Signature में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP Sony LYT 828 है, जो OIS सपोर्ट करता है। इसके अलावा 50MP का अल्ट्रावाइड और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल और 100x हाइब्रिड जूम के साथ दिया गया है। सेल्फी के लिए 50MP का Sony LYT 500 फ्रंट कैमरा है। फोन 8K/30fps वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, इसके अलावा यह 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C और GPS, GLONASS, Galileo जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है। फोन में प्रॉक्सिमिटी, एंबियंट लाइट, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप और ई-कॉम्पस जैसे सेंसर भी मौजूद हैं।