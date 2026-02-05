iQOO 15R स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन 24 फरवरी को भारत में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च स पहले कंपनी फोन के फीचर्स से पर्दा उठा रही है। हाल ही में कंपनी ने कंफर्म किया है कि आईकू 15आर फोन 50MP कैमरा के साथ दस्तक देने वाला है। इसके अलावा, कंपनी के सीईओ ने हाल ही में अपने ऑफिशियल X हैंडल पर फोन की लेटेस्ट पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में फोन का वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है, जिसमें कैप्सूल आकार में दो कैमरा सेंसर्स को जगह दी गई है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: iQOO 15 Ultra में 7400mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स

iQOO 15R Camera Details

iQOO India के सीईओ Nipun Marya ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने iQOO 15R की पोस्टर शेयर किया है, जिसमें फोन का कैमरा मॉड्यूल और यूनिक बैक पैनल डिजाइन देखने को मिल रहा है। फोन के बैक पर वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है, जिसमें कैप्सूल आकार के कटआउट में कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। और पढें: iQOO 15R के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, इतनी बड़ी मिलेगी बैटरी



इसके अलावा, पोस्टर में फोन का यूनिक बैक पैनल डिजाइन देखा जा सकता है, जिसमें बॉक्सी टेक्स्चर देखने को मिलत है। इन सब के अलावा, इस फोन के कैमरा मॉड्यूल में जानकारी दी गई है कि यह फोन 50MP Sony LYT कैमरा के साथ दस्तक देगा।

इन सब के साथ फोन के कुछ अन्य फीचर्स भी कंफर्म हो गए हैं। यह फोन 7600mAh बैटरी के साथ दस्तक देगा। साथ ही कंपनी ने टीज किया है कि यह 7600mAh बैटरी के साथ आने वाला स्लिम स्मार्टफोन होगा। यह फोन 7.9mm पतला होने वाला है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस होने वाला है।

iQOO 15R India launch date

कंपनी ने iQOO 15R की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 24 फरवरी को भारत में लॉन्च होने वाला है।