iQOO 15 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट प्रीमियम फोन है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 6.85 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा जिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं फोन के सभी फीचर्स और कीमत से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: लॉन्च से पहले गीकबेंच पर दिखा iQOO 15 Ultra, रैम और प्रोसेसर हुआ रिवील

iQOO 15 Ultra Specs

-6.85 इंच 2K+ curved Samsung M14 8T LTPO AMOLED 2 डिस्प्ले और पढें: iQOO 15 Ultra की लॉन्च डेट कन्फर्म, जानिए क्या मिल सकते हैं फीचर्स

-Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और पढें: iQOO 15 Ultra के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, आएंगे टच शोल्डर ट्रिगर्स

-16GB व 24GB रैम

-256GB, 512GB व 1TB तक की स्टोरेज

-50MP का प्राइमरी कैमरा

-7400mAh बैटरी

कंपनी ने iQOO 15 Ultra फोन में 6.85 इंच का डिस्प्ले दिया है। यह 2K+ curved Samsung M14 8T LTPO AMOLED 2 डिस्प्ले है। डिस्प्ले में 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं, इसमें 8000 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Octa Core Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोन में कंपनी ने 16GB व 24GB रैम पेश की है। वहीं, स्टोरेज में 256GB, 512GB व 1TB तक की स्टोरेज मिलती है। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6.0 पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का पेरिस्कोप सेंसर मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

फोन की बैटरी 7400mAh की है, जिसके साथ आपको 100W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन का डायमेंशन 163.65× 76.80×8.7mm और भार 227 ग्राम है।

iQOO 15 Ultra Price

कंपनी ने iQOO 15 Ultra फोन को चीन में लॉन्च किया है।फोन के 16GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 5,699 yuan (लगभग 74,290 रुपये) है। वहीं, 16GB + 512GB – 5,999 yuan (लगभग 78,220 रुपये) है। इसका टॉर 24GB + 1TB – 7,699 yuan (लगभग 1,00,370 रुपये) में पेश किया गया है।