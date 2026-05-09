Amazon Great Summer Sale 2026: REDMI, iQOO और OnePlus के फोन पर तगड़ा डिस्काउंट, कम कीमत में लाएं घर

Amazon Great Summer Sale 2026: गर्मियों की सबसे बड़ी सेल आज यानी 9 मई से लाइव हो चुकी है। मेगा सेल में Samsung, Redmi और Nothing जैसे बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं। इनकी मदद से मोबाइल फोन्स को किफायती दाम में घर लाया जा सकता है। और पढें: 2000 रुपये से कम महीने पर मिल रहे iPhone 15 समेत ये धांसू फोन, अभी खरीदने का बेस्ट टाइम

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी सही मौका है। सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर सिर्फ भारी डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स, एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और दमदार एक्सचेंज डील भी दी जा रही है, जिनसे आप अपनी पसंद के फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं। और पढें: Flipkart Summer Sale 2026 इस तारीख से होगी शुरू, इन लोगों को मिलेगा पहले एक्सेस

आइए इस खबर में जानते हैं समर सेल में मिलने वाले चुनिंदा स्मार्टफोन के बारे में, जिन पर बैंक छूट और नो-कॉस्ट ईएमआई जैसी बेहतरीन डील दी जा रही हैं।

Amazon Great Summer Sale Offers

iQOO Neo 10

आइकू निओ 10 अमेजन की सेल में 37,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन और 1500 रुपये की बैंक छूट दी जा रही है, जिससे कुल 2500 रुपये की बचत की जा सकती है। इसके साथ 1,336 रुपये की EMI मिल और 36,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। इस हैंडसेट में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग, 7000mAh बैटरी और AMOLED स्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

OnePlus Nord CE6

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 फोन सेल में 29,998 रुपये में लिस्ट है। इसकी ीकीमत में 27 प्रतिशत की छूट शामिल है। इस पर 1250 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही, 1,055 रुपये की ईएमआई और 28,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 8000mAh बैटरी और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है।

REDMI Note 15 5G

रेडमी नोट 15 5जी 6.7 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में Dolby Atmos से लैस स्पीकर और Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें फोटोग्राफी के लिए 108MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 5520mAh की है। इसकी कीमत 24,999 रुपये है। सेल से इसे 2000 रुपये के डिस्काउंट और 879 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy M56 5G

सैमसंग गैलेक्सी एम56 5जी मिड रेंज में आने वाला पतला फोन है। इस डिवाइस पर Gorilla Glass Victus+ लगा है। इसमें 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें वेपन कूलिंग की सुविधा मिलती है। इसकी असली कीमत 33,999 रुपये है, लेकिन यह सेल में 35 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ 21,998 रुपये में मिल रहा है। इस पर 773 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 659 रुपये का कैशबैक मिल रहा है।

Add Techlusive as a Preferred Source

आइकू 15आर मिड-प्रीमियम रेंज में आने वाला शानदार फोन है। इस डिवाइस में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, LPDDR5X Ultra RAM और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें 7600mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसकी कीमत रुपये है। इस पर 3500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1,582 रुपये की ईएमआई मिल रही है।