लॉन्च से पहले ही छाया Honor Magic V6, MWC से पहले दिखी लगभग बिना क्रीज वाली डिस्प्ले

Honor Magic V6 को लेकर लॉन्च से पहले ही काफी चर्चा शुरू हो गई है। कंपनी इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को अगले महीने 1 मार्च को लॉन्च करने जा रही है, ठीक एक दिन पहले जब Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) की शुरुआत होगी। लॉन्च से कुछ दिन पहले Honor के प्रोडक्ट मैनेजर फेई वांग ने Weibo पर इस फोन की आधिकारिक तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में फोन का अंदर वाला फोल्डेबल डिस्प्ले लगभग बिना किसी क्रीज (फोल्ड लाइन) के दिखाई दे रहा है। आमतौर पर बाजार में मौजूद ज्यादातर फोल्डेबल फोन में बीच में एक साफ लाइन दिखती है, लेकिन Magic V6 में यह लाइन लगभग गायब नजर आ रही है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। और पढें: MWC 2026 से पहले Honor पेश करेगा अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, AI से होगा लैस

Honor Magic V6 का डिजाइन

तस्वीरों के मुताबिक, Honor Magic V6 एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन के साथ आएगा। जब इसे पूरी तरह खोल दिया जाता है, तो इसकी स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट दिखाई देती है और बीच में फोल्ड का निशान नजर नहीं आता। फोन के किनारे हल्के गोल (राउंडेड) हैं और फ्रेम में मेटालिक फिनिश दी गई है, जिससे यह प्रीमियम लुक देता है। नीचे की तरफ USB Type-C Port भी देखा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि Crease-Free Display देने के लिए उन्होंने एडवांस हिंज इंजीनियरिंग और नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। खास बात यह है कि कंपनी के अनुसार, यह बदलाव फोन की पतलापन और हल्के वजन को प्रभावित किए बिना किया गया है। और पढें: Valentine Day के मौके पर Realme ने दिया सरप्राइज, Narzo 90x 5G को लॉन्च किया इस खास कलर के साथ

क्या फोल्डेबल मार्केट में Samsung को मिलेगी कड़ी टक्कर

फिलहाल बाजार में ज्यादातर फोल्डेबल स्मार्टफोन में फोल्ड लाइन साफ दिखाई देती है, जिससे टैबलेट जैसा अनुभव पूरी तरह नहीं मिल पाता। अगर Honor सच में इस लाइन को लगभग खत्म करने में सफल रहा है, तो यह यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। हाल ही में Oppo Find N6 को भी टीज किया गया था, जिसमें क्रीज-फ्री स्क्रीन की बात कही गई है। वहीं Apple के पहले फोल्डेबल iPhone में भी बहुत पतली, करीब 0.15mm की क्रीज होने की उम्मीद है। Honor Magic V6 को Samsung Galaxy Z Fold 7 जैसे प्रीमियम फोल्डेबल फोन से सीधी टक्कर मिल सकती है। और पढें: Honor का रोबोट कैमरा वाला स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये अनोखे फीचर्स

बैटरी और फास्ट चार्जिंग

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Honor Magic V6 में लगभग 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो इस सेगमेंट में काफी दमदार मानी जाती है। इसके साथ 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जिससे फोन बहुत कम समय में चार्ज हो जाएगा। हाल ही में कंपनी ने इसे लाल कलर के वेरिएंट में भी टीज किया है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और ड्यूल LED फ्लैश नजर आया। यह फोन कंपनी के ‘AI Device Ecosystem Era’ इवेंट में लॉन्च होगा और इसके साथ Robot Phone भी पेश किया जाएगा।