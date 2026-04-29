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Oppo F33 5G की भारत में आज से पहली सेल शुरू, जानें कीमत और ऑफर्स

Oppo F33 5G भारत में आज से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। यह फोन 7000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। ग्राहक इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से खरीद सकते हैं, साथ ही कई शानदार ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 29, 2026, 04:22 PM (IST)

Oppo F33 5G

photo icon Oppo F33 5G

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Oppo ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Oppo F33 5G लॉन्च के बाद अब बिक्री के लिए उपलब्ध कर दिया है। यह फोन 15 अप्रैल को Oppo F33 Pro 5G के साथ पेश किया गया था और अब ग्राहक इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी 7000mAh बैटरी है। इसके अलावा फोन में 6.57-inch AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। news और पढें: Oppo F33 Pro 5G पर 3800 रुपये Discount, सस्ते में खरीदें 7000mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा फोन

कीमत और ऑफर्स

कीमत की बात करें तो Oppo F33 5G को भारत में तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 31,999 रुपये में आता है, जबकि 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 34,999 रुपये और 8GB + 256GB वेरिएंट 37,999 रुपये में उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन Forest Green और Pearl White जैसे कलर ऑप्शंस में आता है। ग्राहक इसे Flipkart, Amazon और Oppo के ऑफिशियल ई-स्टोर के अलावा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकते हैं। ऑफर्स की बात करें तो चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% तक इंस्टेंट कैशबैक, एक्सचेंज बोनस, 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI और 12 महीने तक जीरो डाउन पेमेंट लोन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। news और पढें: OPPO F33 Pro 5G: 7000mAh बैटरी वाले फोन की सेल हुई लाइव, मिल रहा बंपर डिस्काउंट

प्रोसेसर और डिस्प्ले

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Oppo F33 5G में 6.57-inch का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स तक है। यह फोन MediaTek Dimensity 6360 Max प्रोसेसर पर काम करता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए जाना जाता है। फोन में 8GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलता है।

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कैमरा और बैटरी

कैमरा और बैटरी के मामले में भी यह फोन काफी दमदार है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का मोनोक्रोम सेंसर और 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है। इसके अलावा इसमें IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षा मिलती है, साथ ही MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 और USB Type-C जैसे फीचर्स मिलते हैं।