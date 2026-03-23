Redmi 15 5G को 580 रुपये में घर लाने का मौका, 7000mAh बैटरी फोन पर गजब EMI Offer

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 23, 2026, 06:43 PM (IST)
Redmi 15 5G के फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.9 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। वहीं, इसका रेजलूशन 1,080×2,340 पिक्सल है। फोन में 850 Nits ब्राइटनेस मिलती है।
Redmi 15 5G फोन Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15 बेस्ड HyperOS 2.0 के साथ आता है, जिसके साथ कंपनी लेटेस्ट अपडेट्स भी प्रोवाइड कर रही है।
Redmi 15 5G फोन में आपको तीन वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के ऑप्शन शामिल है।
Redmi 15 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का कैमरा दिया गया है।
Redmi 15 5G में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा।
Redmi 15 5G में कंपनी ने 7000mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही फोन के साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Redmi 15 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत Amazon पर 16,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी 16,499 रुपये में खरीद सकते हैं।
Redmi 15 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 1000 रुपये का ऑफ मिल रहा है। साथ ही फोन में 580 रुपये की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है।
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