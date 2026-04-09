Vivo V70 FE की भारत में सेल शुरू, जानें कीमत से लेकर ऑफर्स तक सब कुछ

Vivo ने अपने नए स्मार्टफोन Vivo V70 FE की भारत में बिक्री शुरू कर दी है। Vivo V70 FE में 6.83-inch की OLED स्क्रीन है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, खास बात यह है कि इस फोन में 200MP का रियर कैमरा है। यह फोन MediaTek Dimensity 7360-Turbo चिपसेट पर काम करता है और इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। और पढें: 200MP कैमरा के साथ Vivo V70 FE भारत में हुआ लॉन्च, तस्वीरों में देखें फोन का First Look और Top Features

Vivo V70 FE की कीमत और ऑफर

भारत में Vivo V70 FE की शुरुआती कीमत 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए ₹37,999 रखी गई है। इसके अलावा 8GB + 256GB और 12GB + 256GB वेरिएंट भी उपलब्ध हैं, जिनकी कीमतें ₹40,999 और ₹44,999 हैं। फोन दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है Monsoon Blue और Northern Lights Purple, इसे Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Flipkart और Amazon से भी खरीदा जा सकता है। खरीदारी पर ग्राहक क्रेडिट कार्ड या EMI पेमेंट पर ₹4100 तक की छूट और Paytm UPI पेमेंट पर भी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI, V-Shield स्क्रीन प्रोटेक्शन पर 40% तक की छूट, Rs. 399 में Buyback ऑप्शन और Jio के जरिए 18 महीने के लिए 2000GB क्लाउड स्टोरेज भी उपलब्ध है। और पढें: Vivo V70 FE फोन 200MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Vivo V70 FE के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Vivo V70 FE ड्यूल-सिम (Nano + Nano) सपोर्ट करता है और यह OriginOS 6 पर आधारित Android 16 पर चलता है। कंपनी ने फोन को चार साल का OS अपडेट और छह साल का सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। फोन में 1.5K (2800×1260 पिक्सल) OLED स्क्रीन है, जो HDR10+ सपोर्ट और 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 200MP का मुख्य कैमरा OIS सपोर्ट के साथ, 8MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 50MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए।

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कनेक्टिविटी और बैटरी स्पेसिफिकेशन

Vivo V70 FE 5G और 4G LTE कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। फोन में ड्यूल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC और USB Type-C पोर्ट मौजूद है। फोन में 7000mAh की बैटरी है, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। IP68 + IP69 रेटिंग के साथ यह फोन पानी और धूल से सुरक्षित भी है।