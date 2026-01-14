Garena Free Fire Max Redeem Codes: फ्री फायर मैक्स के नए कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं Diamonds-Characters

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 14, 2026, 08:40 AM (IST)
Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 14 January 2026: गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इन खास कोड से गन स्किन, वेपन लूट क्रेट, इमोट, बंडल, आउटफिट, पेट और कैरेक्टर जैसे आइटम को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है, जिनके लिए आमतौर पर इन-गेम करेंसी Diamond इस्तेमाल करने पड़ते हैं। गेम मेकर का मानना है कि इन कोड को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया जाता है। इनसे प्रीमियम आइटम पाने का मौका मिलता है। साथ ही, डायमंड्स की बचत होती है। और पढें: Free Fire Max में Flame Wings और Battle Angel Bundle पाने का मौका, आधे Diamonds में करेगा Claim
Free Fire Max के रिडीम कोड को रोज जारी किया जाता है। ये स्पेशल कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इनसे गेम में मिलने वाले सभी आइटम्स को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, इन कोड का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Gold Royale Voucher और Loot Box मिल रहा फ्री, ऐसे पाएं
यहां फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट कोड की पूरी लिस्ट दी गई है। इन खास गेमिंग कोड से कैरेक्टर और डायमंड जैसे शानदार आइटम क्लेम किए जा सकते हैं : और पढें: Free Fire Max Codes: प्लेयर्स के लिए जारी हुए नए गेमिंग कोड, बिना डायमंड के करें Gun क्रेट और GlooWall स्किन अनलॉक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर बताए गए फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को तय टाइम लिमिट के साथ लाया जाता है। इसके खत्म होने के बाद गेमिंग कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इस वजह से कोड्स को जल्द से जल्द रिडीम करने की सलाह दी जाती है।
इस लेख में बताए गए स्टेप को फॉलो करके कोड रिडीम किए जा सकते हैं :
1. फ्री फायर मैक्स में फ्री रिवॉर्ड्स के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में फेसबुक या फिर गूगल आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।
4. फिर कोड कंफर्म करके सबमिट करें।
5. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
1. फ्री फायर मैक्स के कोड से किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड से सबसे ज्यादा उन गेमर्स को फायदा होगा, जिनके पास डायमंड की कमी रहती है।
2. फ्री फायर मैक्स कोड किससे बने होते हैं ?
Ans. गरेना के रिडीम कोड को नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है।
नोट : फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।
