Free Fire Max Redeem Codes Today 12 January 2026: आज मुफ्त मिलेंगे डायमंड गन्स और स्किन, तुरंत करें रिडीम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 12, 2026, 11:27 AM (IST)
अगर आप Garena Free Fire Max खेलते हैं और मुफ्त में स्किन, डायमंड, गन्स और अन्य इन-गेम रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 12 जनवरी 2026 के लिए नए रिडीम कोड्स अब जारी कर दिए गए हैं, ध्यान दें कि ये कोड्स केवल लॉगिन किए गए अकाउंट्स पर ही काम करेंगे और गेस्ट अकाउंट में इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिडीम कोड्स का इस्तेमाल करके खिलाड़ी गेम में विशेष आइटम्स और बोनस डायमंड्स पा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Diamond redeem codes Today 11 January: डायमंड पाएं फ्री, आ गए लेटेस्ट रिडीम कोड्स
Garena Free Fire Max, Free Fire का एडवांस वर्जन है, जिसे सितंबर 2021 में रिलीज किया गया था। इस गेम में बेहतर ग्राफिक्स, एनिमेशन और गेमप्ले दिया गया है। गेम के डेवलपर्स समय-समय पर रिडीम कोड्स जारी करते हैं, जिनके माध्यम से खिलाड़ी मुफ्त में गन्स, डायमंड्स, गोल्ड, कैरेक्टर और स्पेशल स्किन्स पा सकते हैं। ये कोड्स सीमित समय के लिए उपलब्ध होते हैं और इन्हें जल्दी रिडीम करना जरूरी होता है, वरना ये एक्सपायर हो सकते हैं। Free Fire Max एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। और पढें: Free Fire Max: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Pet-Outfit समेत बहुत कुछ आज
इन कोड्स को इस्तेमाल करने के लिए Garena Free Fire रिडीम्प्शन साइट पर जाएं। वहां अपने Facebook, Google या X अकाउंट से लॉगिन करें, कोड बॉक्स में डालें और सबमिट करें, सफल होने पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा, फिर डायमंड और गोल्ड सीधे आपके अकाउंट में आएंगे, बाकी इन-गेम आइटम्स आप वॉल्ट में देख सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 9 January 2026: नए कोड रिलीज, बिना डायमंड के पाएं Character-Emote
खिलाड़ियों को ध्यान रखना चाहिए कि रिडीम कोड्स केवल लिंक किए गए अकाउंट्स पर ही काम करेंगे अगर आपका अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक नहीं है तो पहले इसे लिंक करना जरूरी है। इसके अलावा हर कोड केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सीमित समय के लिए ही वैध होते हैं। इसलिए अगर आप मुफ्त में इनाम पाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कोड रिडीम करें।
