  • Free Fire Max Gold Royale Voucher Loot Box Just Taking A Nap In Max Mayhem

Free Fire Max में Gold Royale Voucher और Loot Box मिल रहा फ्री, ऐसे पाएं

Free Fire Max Max Mayhem इवेंट का आज आखिरी दिन है। इसमें मिल रहे गोल्ड वाउचर और लूट बॉक्स को पाने का आखिरी मौका है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 13, 2026, 12:49 PM (IST)

Free Fire Max में शानदार इवेंट्स लाइव हैं। इनमें से एक Max Mayhem है। इसमें गोल्ड रॉयल वाउचर और स्पेशल लूट बॉक्स मिल रहा है। इसके साथ, EXP कार्ड भी दिया जा रहा है, जिसे बिना डायमंड के प्राप्त किया जा सकता है। इससे डायमंड की बचत होगी और एक्सपीरियंस बेहतर होगा। news और पढें: Free Fire Max Codes: प्लेयर्स के लिए जारी हुए नए गेमिंग कोड, बिना डायमंड के करें Gun क्रेट और GlooWall स्किन अनलॉक

अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और एक्सक्लूसिव आइटम मुफ्त में क्लेम करना चाहते हैं, तो यहां बताया गया इवेंट आपके लिए है। इसमें टास्क परफॉर्म करके रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इवेंट की पूरी डिटेल और ईनाम पाने का तरीका… news और पढें: Free Fire Max Diamond: 100 डायमंड्स खरीदने पर Charge Buster मिलेगा फ्री, Line Art Top-Up इवेंट शुरू

Max Mayhem

फ्री फायर मैक्स का Max Mayhem टास्क आधारित इवेंट है। इसमें गोल्ड रॉयल वाउचर से लेकर लूट बॉक्स-जस्ट टेकिंग ए नैप मिल रहा है, जिन्हें टास्क पूरा करके अनलॉक किया जा सकता है। इसके लिए आपको डायमंड इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 12 January 2026: आज मुफ्त मिलेंगे डायमंड गन्स और स्किन, तुरंत करें रिडीम

Rewards

  • Gold Royale Voucher
  • 50% EXP Card
  • Loot Box-Just Taking a Nap….

Tasks

  • CS रैंक मैच में 6000 डैमेज करने पर तीन गोल्ड रॉयल वाउचर मिल रहे हैं।
  • CS रैंक मैच में 12000 डैमेज करने पर तीन दिन के लिए EXP Card दिया जा रहा है।
  • CS रैंक मैच में 18000 डैमेज करने पर Loot Box-Just Taking a Nap… मिल रहा है।

कैसे करें रिवॉर्ड क्लेम ?

  • अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए।
  • इवेंट सेक्शन में जाएं।
  • यहां आपको एक्टिविटी सेक्शन में Max Mayhem इवेंट मिलेगा, उस पर टैप कीजिए।
  • फिर टास्क परफॉर्म करके दोबारा इस सेक्शन में आएं।
  • क्लेम बटन दबाएं।
  • इसके बाद आपको आपका ईनाम मिल जाएगा।

ईनाम पाने का आखिरी मौका

गरेना फ्री फायर मैक्स के Max Mayhem इवेंट को 9 जनवरी 2026 को लाइव किया गया था। आज यानी 13 जनवरी 2026 को इस इवेंट का आखिरी दिन है। यानी कि ऊपर बताए गए रिवॉर्ड्स को पाने का आखिरी मौका है।