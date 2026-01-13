comscore
  • Free Fire Max Redeem Codes Today 13 January 2026 Release Get Gun Crate Gloowall Skins With Diamond

Free Fire Max Codes: प्लेयर्स के लिए जारी हुए नए गेमिंग कोड, बिना डायमंड के करें Gun क्रेट और GlooWall स्किन अनलॉक

Free Fire Max Redeem Codes Today 13 January 2026: फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट गेमिंग कोड जारी हो गए हैं। इन कोड से गन क्रेट और ग्लू वॉल स्किन जैसे शानदार आइटम रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 13, 2026, 08:12 AM (IST)

Free Fire Max

Free Fire Max

Free Fire Max Redeem Codes Today 13 January 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड बहुत फेमस हैं। इन कोड की खूबी है कि इनका उपयोग करके फ्री में गन स्किन, इमोट, बंडल, पेट, आउटफिट, कैरेक्टर और लूट क्रेट जैसे शानदार आइटम प्राप्त किए जा सकते हैं। इन आइटम से न केवल गेम में जीत मिलती है। साथ ही, अपने कैरेक्टर को खास लुक दिया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max Diamond: 100 डायमंड्स खरीदने पर Charge Buster मिलेगा फ्री, Line Art Top-Up इवेंट शुरू

आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और फ्री रिवॉर्ड्स क्लेम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। हम यहां आपके लिए आज यानी 13 जनवरी 2026 के रिडीम कोड लेकर आए हैं। इन स्पेशल गेमिंग कोड से बिना इन-गेम करेंसी डायमंड (Diamond) के ग्लू वॉल स्किन और गन क्रेट जैसे शानदार आइटम जैसे आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं। आइए कोड पर डालते हैं नजर… news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 12 January 2026: आज मुफ्त मिलेंगे डायमंड गन्स और स्किन, तुरंत करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes

गरेना फ्री फायर मैक्स के कोड यूनीक होते हैं। इन कोड को गेमर्स के लिए हर दिन लाया जाता है। इनसे मुफ्त में धमाकेदार आइटम पाए जा सकते हैं। इन कोड को नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। news और पढें: Free Fire Max में XM8 X MAC10 इवेंट की एंट्री, XM8 Sinister Pumpkin Gun Skin पाएं FREE

  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FF10JA1YZNYN
  • FF11DAKX4WHV
  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • FF1164XNJZ2V
  • FFICJGW9NKYT
  • FFPLOJEUFHSI
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • FF119MB3PFA5
  • FF11NJN5YS3E

गेमिंग कोड रिडीम करने के स्टेप बताने से पहले आपको बता दें कि इन गेमिंग कोड को सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। हर रीजन के कोड अलग होते हैं। इन स्पेशल कोड की समय रेखा तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

कैसे करें गेमिंग कोड रिडीम ?

कोड रिडीम करने का प्रोसेस बहुत आसान है। यहां आसान तरीका बताया गया है, जिससे कोड रिडीम किए जा सकते हैं।

1. अपने सिस्टम पर गरेना की ऑफिशियल रिडेम्शन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में फेसबुक या गूगल आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर दिख रहे बॉक्स में आज का कोड एंटर कर दीजिए।
4. कोड कंफर्म करके सबमिट करें।
5. इतना करते ही गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

कब लॉन्च हुआ Free Fire Max ?

फ्री फायर मैक्स फ्री फायर का इंडियन वर्जन है। इस बैटल रॉयल गेम को साल 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके ग्राफिक्स शानदार हैं और गेमप्ले बहुत स्मूथ है। इस गेम को गूगल प्ले-स्टोर (Google Play Store) से डाउनलोड करके खेला जा सकता है।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स को कब लॉन्च किया गया था ?
Ans. गेम डेवलपर गरेना ने फ्री फायर पर बैन लगने के बाद साल 2021 में फ्री फायर मैक्स को लॉन्च किया था।

2. फ्री फायर मैक्स के कोड की संख्या कितनी है और कब जारी होते हैं ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें प्लेयर्स के लिए रोज रिलीज किया जाता है।