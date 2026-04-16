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Free Fire Max: नए गेमिंग कोड फ्री में दिलाएंगे पेट और आउटफिट, पाने के लिए ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes Today 16 April 2026: गेमर्स के लिए खुशखबरी है। Garena ने आज यानी 16 अप्रैल 2026 के कोड जारी कर दिए हैं। इनसे आउटफिट और पेट जैसे प्रीमियम आइटम को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 16, 2026, 08:53 AM (IST)

Free Fire Max

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Free Fire Max Redeem Codes Today 16 April 2026: बैटल रॉयल गेम फ्री फायर मैक्स एक बार फिर अपने प्लेयर्स के लिए लेटेस्ट गेमिंग रिडीम कोड लेकर आ गया है। इन खास कोड को रिडीम करके एक्सक्लूसिव वेपन स्किन, इमोट, बंडल, पेट, कैरेक्टर और आउफिट जैसे आइटम को मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ये कोड सीमित समय के लिए उपलब्ध हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। इन गेमिंग कोड से गेमर्स का उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है। इससे गेम मजेदार बनता है और गेमिंग करेंसी डायमंड की खपत कम होती है। news और पढें: Free Fire Max में मिल रहा Mono Charm Bundle, Mystery Shop इवेंट हुआ LIVE

Free Fire Max Redeem Codes New (16 April 2026)

गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड हर दिन रिलीज होते हैं। इन कोड से गेम में मिलने वाले पेड आइटम को फ्री में अनलॉक किया जा सकता है। इन गेमिंग कोड्स को अल्फाबेट और नंबर को आपस में जोड़कर बनाया गय है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। आइए यहां देखते हैं आज के कोड और जानते हैं कोड रिडीम करने का पूरा तरीका… news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 15 April 2026: नए कोड मुफ्त में दिलाएंगे GlooWall स्किन और Characters आज, पाने के लिए करें रिडीम

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कैसे करें गरेना के गेमिंग कोड को रिडीम ?

फ्री फायर मैक्स कोड्स को रिडीम करना बहुत आसान है। यहां पूरा तरीका बताया गया है :-

  1. गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
  2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
  3. आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड दर्ज करिए।
  4. फिर कोड चेक करें।
  5. इसके बाद सबमिट कर दें।
  6. इस तरह गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

ध्यान में रखने वाली बात

फ्री फायर मैक्स के कोड कई बार रिडीम नहीं होते हैं। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह : गरेना के गेमिंग कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

नोट : Garena के गेमिंग कोड ऑनलाइन आते हैं। टेक साइट Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के कोड को कहां रिडीम किया जाता है ?
Ans. गेमिंग कोड को गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट पर जाकर रिडीम किया जा सकता है।

2. रिडीम कोड की संख्या कितनी होती है ?
Ans. गरेना की कोड की संख्या 16 अंक तक होती है।

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3. Free Fire Max को कब रिलीज किया गया था ?
Ans. गरेना ने इस मोबाइल गेम को साल 2021 में लॉन्च किया था। अब यह गेम गेमर्स के दिल में बस चुका है। इसे रोजाना घंटों खेला जाता है।