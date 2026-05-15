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NEET UG री-एग्जाम की तारीखों का ऐलान, 14 जून को Admit Card होंगे जारी, ऐसे करें Download 

NEET UG re exam 2026: पेपर लीक हो जाने के बाद अब एक बार फिर से नीट की परीक्षा आयोजित होंगी। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए जाएंगे। यहां जानें एडमिट कार्ड घर बैठे कैसे करें डाउनलोड।

Published By: Manisha | Published: May 15, 2026, 01:35 PM (IST)

NEET
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NEET UG 2026 Re-Exam Date: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पेपर लीक के बाद परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। वहीं, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट-री एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, नीट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा होती है, जिस पर लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य टिका होता है। हालांकि, री-एग्जाम का ऐलान होने के बाद स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है और अब उनके साथ परीक्षा की तैयारी के लिए 1 और महीने का समय मिल चुका है। अगर आप भी इस साल यह परीक्षा देने वाले हैं, तो यहां जानें कब से परीक्षा शुरू हो रही हैं और आप कब री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

NEET UG 2026 Re-Exam कब होंगे?

National Testing Agency ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए NEET UG 2026 Re-Exam की तारीखें रिवील कर दी है। यह परीक्षा अब अगले महीने 21 जून 2026 रविवार को आयोजित की जाएंगी। वहीं, स्टूडेंट्स 14 जून से नीट री एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

NEET UG 2026 Re-Exam के लिए एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

1. NEET UG 2026 Re-Exam के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले neet.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा।

2. इसके बाद साइट के होम पेज पर आपको NEET UG 2026 Admit Card का लाइव लिंक दिखाई देगा। आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है।

3. इस पेज पर आपको अपना Application Number और डेट ऑफ बर्थ या फिर पासवर्ड एंटर करना होगा।

4. इसके बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करें।

5. अब आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

6. डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

अगले साल NEET परीक्षा Online होगी

इस साल नीट पेपर लीक के बाद से ही देशभर में लोगों का गुस्सा देखने को मिला था। इसी को देखते हुए ऐलान किया गया है कि अगले साल से नीट की परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। अभी तक एग्जाम OMR शीट पर हुआ करती थी, लेकिन अगले साल से यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑनलाइन परीक्षा का ऐलान किया। परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जो कि 011 40759000 व 011 69227700 हैं।

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NEET पेपर लीक

आपकी जानकारी के लिए बत दें, इस साल नीट का एग्जाम 3 मई को होने वाला था। हालांकि, 7 मई को खबर आई की यह पेपर लीक हो चुका था। पहले कहा जा रहा था कि पेपर नहीं बल्कि गेस पेपर लीक हुए हैं। हालांकि, बाद में जांच के बाद पाया गया कि यह मामला पेपर लीक का है। इसी को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब दोबारा से यह परीक्षा आयोजित की जाएंगी।