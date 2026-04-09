Garena Free Fire Max Redeem Codes: 9 अप्रैल के कोड रिलीज, फ्री में करें Outfit-Skins अनलॉक

Garena Free Fire Max Redeem Codes: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों की संख्या लाखों में है। इनके लिए आए दिन शानदार गेमिंग इवेंट लाइव किए जाते हैं। इन इवेंट में रिवॉर्ड्स अपने नाम करने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि, रिडीम कोड एक ऐसा माध्यम है, जिससे स्किन, इमोट, लूट क्रेट, पेट, बंडल और कैरेक्टर जैसे आइटम को फ्री में पाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इन खास गेमिंग कोड को रोज रिलीज किया जाता है। और पढें: Free Fire Max में Neon Kactus Pet Skin पाने का मौका, हाफ Diamonds में करें Claim

फ्री फायर मैक्स के कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इन कोड की संख्या 12 से 16 अंक के बीच होती है। ये अल्फान्यूमेरिक होते हैं। यानी कि कोड को नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। इन्हें सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Code 8 April 2026: जारी हुए नए कोड, फ्री में दिलाएंगे Emote-Characters समेत काफी कुछ आज

आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और गेमिंग आइटम्स क्लेम करना चाहते हैं, तो आज यानी 9 अप्रैल 2026 के कोड आपके लिए हैं। हम आपको यहां गेमिंग कोड के बारे में बताएंगे, जिन्हें इस्तेमाल करके आप स्किन और आउटफिट अपने नाम कर सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में Power of Money को आधे दाम में खरीदें, Daily Special लाया खास मौका

Free Fire Max Redeem Codes Today

4ST1ZTBZBRP9

4N8M2XL9R1G3

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

FK3J9H5G1F7D

FA3S7D5F1G9H

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

H8YC4TN6VKQ9

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

ऐसे करें गेमिंग कोड को रिडीम

गेमिंग कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। हमने नीचे कोड से रिवॉर्ड पाने का पूरा तरीका बताया है :

1. गेम डेवलपर गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लें।

2. इस वेबसाइट में फेसबुक या गूगल आईडी से लॉग-इन कीजिए।

3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज कीजिए।

4. कोड को कंफर्म करें।

5. फिर सबमिट कर दीजिए।

6. इस तरह गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

अगर फ्री फायर मैक्स का कोड रिडीम नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि कोड का समय खत्म हो गया है या गेमिंग कोड आपके रीजन का नहीं है। गरेना हर रीजन में अलग कोड रिलीज करता है। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन गेमिंग कोड की टाइम लिमिट फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड खुद-ब-खुद एक्सपायर हो जाते हैं।

गरेना के रिडीम कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. गरेना रिडीम कोड क्यों रिलीज करता है ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड को गेमर्स के लिए रिलीज किया जाता है। इससे प्लेयर्स को प्रीमियम आइटम अनलॉक करने का मौका मिलता है।

2. फ्री फायर मैक्स के कोड की संख्या कितनी होती है ?

Ans. इन गेमिंग कोड की संख्या 16 अंक तक होती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

3. Free Fire Max को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. गेम मेकर गरेना ने फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में लॉन्च किया था।